La muestra de 'Saul Leiter' en el Herreriano, una de las más importantes de Europa

Actualizado 28/12/2018 10:43:24 CET

VALLADOLID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El periódico británico 'The Guardian' cita a la exposición de 'Saul Leiter', que actualmente puede ver en el Museo Patio Herreriano, en Valladolid, como una de las diez muestrtas de fotografía más importantes en Europa en 2018. 'Saul Leiter: In search of Beauty', puede contemplarse hasta el 3 de febrero, en las salas 1 y 2 del Museo Patio Herreriano.

La obra del gran maestro de la fotografía se mostró por primera vez en España, en Valladolid en 2012, un año antes de su fallecimiento, Fueron 65 obras procenetes de importantes galerías de Nueva York. Ahora, y desde el 2 de noviembre del año 2018, se pueden ver 130 obras procedentes de la Fundacion Saul Leiter, en el Museo Patio Herreriano.

Esta nueva exposición de Leiter, del sorprendente precursor de la fotografía en color, contiene 130 fotografías en color y blanco y negro y muestra todas sus facetas, incluyendo sus fotografías más icónicas. Leiter fotografió las calles de Nueva York durante seis décadas desde una perspectiva intimista; con su particular uso del color consigue imágenes de un lirismo casi abstracto.