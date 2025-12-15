TJSCyL confirma en Valladolid seis años por agresión sexual sobre una amiga de su prima, afectada por el alcohol

Archivo - Sede del TSJCyL en Burgos. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de seis años de cárcel a un varón de origen colombiano por un delito de agresión sexual cometido en julio de 2023 sobre la amiga de su prima aprovechando que la víctima se encontraba afectada por el consumo de alcohol tras la celebración de una fiesta de cumpleaños.

El fallo de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, desestima el recurso de apelación, del condenado, de 39 años, y ratifica en todos sus extremos la condena de primera instancia dictada el pasado día 23 de mayo por la Audiencia de Valladolid, consistente en seis años de prisión, la prohibición de aproximación a la víctima, su domicilio y lugar de trabajo a una distancia inferior a 500 metros y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, por un tiempo en ambos casos de 7 años, además de la medida de libertad vigilada por seis años, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, y, en concepto de responsabilidad civil, el pago a la afectada de una indemnización de 5.000 euros.

El fallo, ahora confirmado, acordaba la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio español una vez que el procesado haya cumplido las dos terceras partes de la condena, junto con la prohibición de regreso a España en un plazo de 5 años desde la fecha de su expulsión, según la información del Gabinete de Prensa del Alto Tribunal Castellanoleonés recogida por Europa Press.

Los hechos se remontan al día 23 de julio de 2023 durante una fiesta de cumpleaños con familiares y amigos en la vivienda en la que el condenado residía desde aproximadamente el mes de noviembre de 2022. Durante toda la tarde los allí reunidos, entre ellos su prima y una amiga de ésta, participaron en la citada fiesta hasta que sobre las 2 de la madrugada la segunda de ellas, cansada y gravemente afectada por el consumo de bebidas alcohólicas, en concreto cerveza y whisky, dijo que se acostaba y fue llevada a la habitación principal de la casa que ocupaba su amiga.

La sentencia considera probado que el encausado, sobre las 5 horas, entró en la habitación donde estaba la joven, la cual se encontraba dormida y gravemente afectada a consecuencia de la elevada ingesta de bebidas alcohólicas que había efectuado. En esta situación, el condenado, actuando con ánimo de satisfacer sus instintos sexuales, se desnudó y aprovechando que ella estaba dormida y en un profundo estado de embriaguez, procedió a quitarle los pantalones y la braga que llevaba, para acto seguido, ponerse encima de ella, llegando a agredirla sexualmente.

En ese momento, la joven se despertó y al ver al procesado encima de ella le apartó de un empujón. Entonces, el acusado se quedó encima de la cama a un lado junta a la joven y luego volvió a ponerse encima de ella le tocó la cara y la intentó besar. La víctima, tras advertirle de que no quería nada con él, salió de la cama y tras vestirse se fue de la habitación.

Más tarde, tras contar someramente los hechos a los demás ocupantes de la vivienda, llamó a la policía y su agresor fue detenido.

La denunciante fue asistida médicamente poco después, sin objetivarse lesiones a nivel genital, aunque presentaba una pequeña erosión en primera falange del segundo dedo de la mano izquierda y una lesión eritematosa en pliegue inguinal derecho a nivel superior no doloroso e inespecífico.

Se tomaron a la denunciante muestras para estudio biológico, sin detectarse restos de semen pero obteniéndose a partir del lavado vaginal un haplotipo de marcadores STR del cromosoma Y, coincidente con el haplotipo del denunciado.

En la habitación donde sucedieron los hechos se tomaron muestras de una sustancia blanquecina en la sábana bajera, no evidenciándose la presencia de semen pero obteniéndose un perfil genético procedente de la denunciante y al realizar estudios específicos de cromosoma se obtuvo un haplotipo de varón coincidente con el del detenido.