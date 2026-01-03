Todas las provincias de CyL salvo Zamora, en alerta por nevadas este domingo

Archivo - Un coche circula por la nieve. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Todas las provincias de Castilla y León salvo Zamora estarán en aviso amarillo (riesgo) por nevadas este domingo, 4 de enero, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), motivo por el que la Delegación del Gobierno ha declarado la Fase de Alerta por el efecto en la Red de Carreteras del Estado.

En concreto, la Fase de Alerta se extiende desde este sábado hasta el domingo a las 12.00 horas en la Cordillera Cantábrica en Burgos, León y Palencia con posibles acumulaciones por encima de 1.000 metros, bajando a 700 metros.

Asimismo, se activa desde las 00.00 horas de este domingo en la Ibérica en Burgos y Soria, con posibles acumulaciones de nieve de hasta 8 centímetros.

Por otro lado, la Meseta de Burgos, Soria, Ávila, Salamanca, Valladolid y Segovia estará en Fase de Alerta desde las 12.00 horas del domingo, con finalización aún por determinar, ante la posibilidad de acumulaciones de nieve de 2 centímetros.

Por último, el Sistema Central en Soria, Ávila y Segovia también estará bajo este aviso desde la misma hora ante la previsión de 10 centímetros de acumulación de nevadas.