La tormenta provoca inundaciones en viviendas de varias calles de Tudela (Valladolid) sin causar heridos

VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tormenta registrada en la provincia de Valladolid ha provocado inundaciones en viviendas de varias calles de la localidad de Tudela de Duero, sin que se hayan registrado daños personales, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido hasta cinco avisos por anegamientos en domicilios ubicados en distintas zonas del municipio, en concreto en las calles Cervantes, Atlántico y Gachaperos, así como en el Camino Aldeamayor y en la urbanización Entrepinos.

El 112 ha dado aviso de estos incidentes a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, a la Policía Local de Tudela de Duero y a la Guardia Civil.