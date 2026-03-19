Torres cifra en unos 1.800 los menores no acompañados trasladados a la península en siete meses

1070924.1.260.149.20260319184531 La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha asegurado que "habrá que ver" qué es lo que plantea el Gobierno central en torno a una prórroga de la norma para trasladar a menores no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a la Península.

"Lo primero habrá que ver qué es lo que plantea", ha señalado Blanco en respuesta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha asegurado que "el sistema de reubicación de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados se mantendrá durante lo que queda de legislatura".

Blanco, durante el acto de inicio del programa 'FP Steam' para promover las vocaciones científicas entre las jóvenes que se ha desarrollado en la empresa Konverxo en Valladolid, ha recordado que Castilla y León tiene recurrida la norma ante el Tribunal Constitucional y está pendiente de resolución.

"Habrá que ver qué es lo que plantean con esta nueva prórroga", ha añadido escuetamente la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.