Torres (PP) reivindicará Medicina para León, demandará inversiones al Gobierno y pone un "cero" a la gestión de Diez

LEÓN, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de León, la historiadora Margarita Torres, ha asegurado que va a "reivindicar" para León la instalación de una Facultad de Medicina, a la vez que ha asegurado que una vez que haya tomado posesión "como alcaldesa" buscará reunirse con el presidente del Gobierno para buscar inversiones en León porque la gestión del actual regidor municipal, el socialista José Antonio Diez, ha sido "cero" durante estos últimos cuatro años.

Torres ha explicado en una entrevista con Europa Press que León "tiene que tener una Facultad de Medicina" por "mil razones" y ha recordado cómo hace unos años, a través de una iniciativa de la Universidad Católica de Murcia, hubo un intento de instalar, en un modelo de educación privada, los estudios de Medicina, Psicología y Farmacia pero "se perdió ese tren".

No obstante, "y desde la perspectiva de lo público", la candidata del PP a la Alcaldía de León ha asegurado que, si resulta elegida, va a "reivindicar" ese proyecto para la ciudad porque es "una convencida" de su necesidad, "sobre todo después de estos años de pandemia", y con el aval del Hospital Universitario leonés, de la Escuela de Enfermería de la Universidad de León o del personal sanitario que "no es de primera, sino galácticos".

Sobre otro de los proyectos recientes para León que la ciudad no ha podido conseguir, como convertirse en la sede de la Agencia Espacial Española, Margarita Torres ha comentado que era algo "complicado" en función de las bases de la convocatoria que "no las hizo ni la Junta de Castilla y León ni el Ayuntamiento", sino que fue "el Gobierno de España". "Quien ofreció eso se llama Pedro Sánchez. Quien ha quitado a León de eso es Pedro Sánchez. Quien ha decidido que fuera para Sevilla es Pedro Sánchez", ha afirmado.

Por eso, se ha preguntado "cuántas veces" se ha reunido el alcalde de León, José Antonio Diez, con el presidente del Gobierno. "Se podría haber encontrado un acomodo para León, pero la primera negociación tenía que haber sido con el Gobierno de España", ha lamentado Torres que, sin embargo, ha asegurado que si llegar a ser la alcaldesa de la ciudad, una de sus primeras iniciativas pasará por pedir una entrevista con el presidente de la nación.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

"Voy a pedir cita al presidente del Gobierno por todos los leoneses", ha asegurado la candidata popular, que también ha avanzado que su intención es mantener encuentros con todos los ministros del Ejecutivo central. "Lo voy a intentar y, cuando haya un cambio de Gobierno, voy a exigir a mis propios compañeros de partido que León sea una provincia donde vengan los ministros a traer inversiones. Ahora son otras provincias las que se benefician y León no ha recibido nada", ha criticado.

En este sentido, Margarita Torres ha afeado a la gestión de Diez en estos cuatro años de mandato, cuyo balance "es cero". "No se ha gestionado bien pensando en los leoneses", ha señalado, a la vez que ha lamentado que el "victimismo mal entendido" del actual regidor que "se ha levantado de mesas de negociación" y ha "buscado la bronca" con el Gobierno de España, a pesar de "tener el mismo color", y con la Junta de Castilla y León.

LEONESISMO "PRÁCTICO Y DE GESTIÓN"

"Si estoy orgulloso de mi ciudad, no puedo hablar mal de ella. Un alcalde no puede quejarse de su ciudad, tiene que vender su ciudad", ha matizado Torres, que se ha mostrado partidaria del "diálogo" y del "leonesismo práctico y de gestión", que obliga a "bajar a la arena" y "escuchar a los leoneses". Así, ha remarcado que durante la campaña no va a "utilizar jamás" el "y tú más", ya que cree que, después de las consecuencias de la pandemia, llegan ahora otras económicas debido al contexto global, que requiere "un cambio" a la hora de desarrollar políticas.

"A los ciudadanos, nuestros problemas les importa un pito. Quieren que estemos aquí para resolver sus problemas. Los problemas reales y la realidad que yo palpo es que hay muchas familias que lo están pasando terroríficamente mal", ha afirmado Margarita Torres, que ha comprometido "escuchar con humildad" porque "la sociedad ha perdido los referentes a todos los niveles" y se ha de lograr "modelos de liderazgo nuevos para los tiempos que vivimos".

ENCUESTAS Y PACTOS

A tenor de las primeras encuestas publicadas sobre las próximas elecciones municipales del 28 de mayo en León, Margarita Torres considera que se trata de "orientaciones", aunque "nada más que eso", porque la verdadera encuesta será la propia cita electoral y sus resultados. No obstante, ante la posibilidad de buscar apoyos para poder gobernar la ciudad, la candidata del PP ha explicado que se regirá por el "juego democrático", pero su primera reunión será "con José Antonio Diez como líder de la oposición".

Por ello, ha afirmado que se sentirá "cómoda" con "lo que los leoneses digan". "Si los leoneses dicen que la mayoría sea que A y D sumen, no colocaré líneas rojas", ha advertido. Así, ha recordado que hay partidos políticos que "negocian con partidos que tienen entre sus directrices romper este país maravilloso que se llama España". "En el juego democrático es normal dialogar con todo el mundo y aportar. La democracia no es de un color para unos y de otro color para otros; es del mismo color para todos", ha sentenciado.