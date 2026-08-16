Un total de 1.076 rayos impactaron en tierra el 15 de agosto en CyL, la mayor parte en la provincia de León

CyL registró 1.076 rayos que impactaron en tierra el sábado 15 de agosto - JCYL

VALLADOLID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León registró 1.076 rayos que impactaron en tierra el sábado 15 de agosto, la mayoría de ellos en la provincia de León, con 206, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente este domingo, día 16.

El departamento que dirige María González Corral ha señalado, en una publicación en su perfil de la red social 'X', que cualquiera de los rayos que impactan en tierra pueden provocar un incendio forestal en la Comunidad, de manera que la jornada del 15 de agosto el millar provocaron una situación de riesgo.

Por provincias, en Ávila se contabilizaron 199 rayos; Burgos, 62; León; 206; Palencia, 158; Salamanca, 29; Segovia, 133; Soria, 121; Valladolid, 122, y Zamora, 46.