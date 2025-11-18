Un total de 14 expositores de toda España participa en la II Feria del Juguete de Villamuriel (Palencia)

Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 18 noviembre 2025 13:43

PALENCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 procedentes de diferentes puntos de España como Madrid, Vitoria, San Sebastián, Valladolid y Palencia participará en la segunda edición de la Feria del Juguete que se celebra en la localidad palentina de Villamuriel de Cerrato los próximos 22 y 23 de noviembre.

El pabellón Pradera de la Aguilera acogerá este encuentro dedicado a los juegos y juguetes tradicionales, que pretende consolidarse como una feria de referencia, tal y como han adelantado sus organizadores.

Además de la parte más comercial, donde podrán encontrarse juguetes nuevos junto con piezas 'vintage' de los años 80 y 90, la feria contará con un amplio programa de actividades complementarias y, como novedad, se va a instalar una pista de Scalextric gigante. Además, a lo largo de dos días habrá juegos hinchables, exposiciones, concursos, talleres y sorteos.

Esta segunda edición de la Feria del Juguete contará con una mayor oferta. "El objetivo es que los más jóvenes conozcan otras maneras de jugar y divertirse, más allá de lo digital", han insistido desde la organización, a la vez que han recordado que esta actividad está orientada para todo tipo de público y servirá para hacer un repaso a los juguetes de otra generación que, a día de hoy, siguen fabricándose en muchos casos y con los que siguen jugando niños.

