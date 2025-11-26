Un total de 22 establecimientos hosteleros de Palencia participará en la 'La Ruta del Pucherito' del 4 al 8 de diciembre - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22 establecimientos hosteleros de la capital participará en la ya tradicional 'Ruta del Pucherito', que cumple su XXIV edición y se celebrará entre el 4 al 8 de diciembre organizada por la Asociación de Hostelería de Palencia, con la colaboración del Ayuntamiento a través de la Agencia de Desarrollo Local.

Esta iniciativa invita a disfrutar de la cocina más tradicional a través del formato 'Pucherito', para lo que recupera recetas que forman parte del patrimonio gastronómico local y que en la actualidad escasean en los hogares, según ha informado el Ayuntamiento de Palencia en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre los guisos que podrán degustarse se encuentran propuestas como lentejas con chorizo, garbanzos con callos o sopas de ajo, entre otras muchas variantes preparadas por cada establecimiento, tal y como han adelantado desde la organización a través de un comunicado.

Cada pucherito se ofrecerá acompañado de vino, caña o chato de mosto, al precio que determine cada local, para fomentar así la participación amplia y accesible del público.

De este modo, la ciudad contará durante cinco días con una ruta culinaria distribuida por diferentes zonas, bares y restaurantes, conformada por 22 bares y restaurantes.

Los establecimientos participantes son Restaurante San Remo, Restaurante Bar Maño, Restaurante Parrilla de Don Jamón, Restaurante Chaval de Lorenzo, Bar Adrián, Bar La Cantina Palentina, Bar La Galería, Bar Coyanza, Bar Punto de Encuentro, Bar Canela en Rama, Bowling-Sport, Bar Picogallo y Restaurante Casero by Caway.

Asimismo, participan Restaurante Gloria Bendita, Restaurante La Traserilla, Bar La Condesa, Hotel Castilla Vieja, Cervecería San José, Restaurante Bar Kopa, La Brasería, Asador La Piedra y La Torrada.