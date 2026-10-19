Un total de 247 originales opta al Premio Novela Ateneo Ciudad de Valladolid tras descartar 7 por no cumplir las bases

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) - El Premio de 'Novela Ateneo Ciudad de Valladolid' ha cerrado el plazo de recepción de originales con un total de 254 novelas recibidas, aunque siete de ellas no cumplían las bases por lo que la Comisión Organizadora del certamen acordó su eliminación y finalmente son 247 los originales optarán a este galardón, 64 más que en la anterior edición.

El certamen ha recibido originales de todas las comunidades autónomas españolas y de países como Portugal, Colombia, India, Chipre, Italia, Argentina, Austria y Alemania.

Patrocinado por el Ayuntamiento de Valladolid, el 'Premio Ateneo de Valladolid' tiene una dotación económica de 20.000 euros, además, la edición, distribución y difusión de la obra correrá a cargo de la editorial Menoscuarto.

Una vez que se han recibido los originales y se ha comprobado que cumplen con las bases comienza el proceso de valoración.

Para ello, profesores, maestros, bibliotecarios, libreros y, sobre todo, experimentados lectores, coordinados por la Sección de Literatura del Ateneo de Valladolid, se encargarán de llevar a cabo una primera evaluación.

Se inicia ahora varias rondas de lectura que concluirán con la proclamación de los finalistas a finales del mes de enero de 2027; finalistas que pasarán al jurado profesional que emitirá el fallo final en la primera semana del mes de abril de 2027.