Un total 39.229 viajeros ocupó los albergues de CyL en julio con una estancia de 3,69 días, quinta más baja

Un total de 51.865 viajeros ocupó los albergues abiertos en la comunidad autónoma de Castilla y León en julio con una estancia media de 1,73 días, ligeramente por debajo de la media de España (1,74) y la cuarta más alta del país, según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press.

De los 39.229 viajeros que usaron los albergues de Castilla y León en junio, la mayor parte eran residentes en el extranjero (21.740) y 17.490 eran residentes en España.

Además, en junio se computaron un total de 144.291 pernoctaciones en los albergues turísticos de la Comunidad de las que 114.673 correspondieron a residentes en España y 30.248 a extranjeros.

Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press, los 249 albergues abiertos en Castilla y León en julio daban trabajo a 739 personas (6.429 a nivel nacional).

Esos 249 albergues de la Comunidad cuentan con 12.012 plazas y el grado de ocupación por plazas es del 38,92 por ciento, frente a un 44,43 ciento en el resto del país, y de 46,51 por ciento en fin de semana, en este caso por encima de la media (49,22 por ciento).