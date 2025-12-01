Un total de 42 establecimientos hosteleros participa en el IV Concurso de Tartas con Queso de Valladolid

De izquierda a derecha, Francisco Fuentes, Moisés Santana y Carlos González. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 42 establecimientos hosteleros de Valladolid capital y provincia participan en el IV Concurso de Tartas con Queso, que se podrán degustar hasta el día 14 de diciembre, cuando un jurado elegirá a los diez finalistas de entre los que saldrán los ganadores, que se darán a conocer el día 16.

El concurso lo han presentado este lunes el diputado de Promoción Agroalimentaria y Consumo, Moisés Santana; el responsable de Alimentos de Valladolid, Francisco Fuentes; el miembro de la Junta Directiva de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid y chef y propietario del restaurante Ubi de la Vega en Arroyo de la Encomienda, Carlos González.

El certamen está organizado por la Asociación de Hostelería de Valladolid junto con la Diputación Provincial a través de Alimentos de Valladolid y en el mismo participan 30 establecimientos de la capital y 12 de la provincia, concretamente de Arroyo de la Encomienda, Fuensaldaña, Laguna de Duero, Mélida de Peñafiel, Mucientes, Olmedo, Pesquera de Duero, Tordesillas, Trigueros del Valle, Urueña, Valoria la Buena y Zaratán.

Las porciones de tartas están elaboradas con alguno de los quesos pertenecientes a la marca Alimentos de Valladolid, cuyas queserías están el librillo de Caminos del Queso que cuenta con 23 referencias de quesos.

Del 1 al 14 de diciembre se podrá degustar en los establecimientos participantes su propuesta, que podrá ser fría o caliente, y en una primera fase un jurado itinerante formado por miembros de la Asociación de Confiteros de Valladolid realizará una ruta por los establecimientos para valorar las tartas a concurso donde puntuaran la presentación, originalidad y degustación.

El jurado seleccionará a los diez finalistas para participar en la fase final el día 16 de diciembre en el edificio Q-Bo, sede de Alimentos de Valladolid, donde un jurado oficial elegirá a los tres ganadores.

CERTAMEN CONSOLIDADO

Tanto Moisés Santana como Carlos González han destacado la consolidación de este concurso dentro del sector hostelero de la provincia.

Santana ha destacado la materia prima "cada vez más valorada" de la provincia como son los quesos, algo de lo que ha asegurado que se puede "presumir", y ha señalado que los elaboradores de este producto ven "con muy buenos ojos" este certamen.

"El queso en Valladolid, sin duda, es mucho más que un alimento, es tradición, es oficio y es, por supuesto, territorio", ha asegurado el diputado, quien ha agregado que cada una de las queserías de la provincia representa "el esfuerzo de familias", proyectos que han sabido mantener vivas las "raíces", al mismo tiempo que "innovan y abren nuevos caminos".

Por su parte, González ha incidido en el trabajo conjunto para poner en valor los productos locales y para seguir impulsando la creatividad y la profesionalidad de los establecimientos hosteleros de la provincia.

En esta línea, ha apuntado que hace cuatro años se puso en marcha este concurso con el objetivo de reforzar la identidad gastronómica de la provincia y reconocer el "buen hacer" de los hosteleros también en el ámbito dulce. "A lo largo de estas tres ediciones anteriores la participación ha sido muy elevada y las propuestas presentadas han demostrado un nivel excepcional", ha añadido.

El premio a los tres ganadores del concurso, cuyos participantes y propuestas se pueden consultar en www.visitavalladolid.com, consiste en un trofeo.