Un total de 76.503 viajeros ocupó los campings de CyL en julio con una estancia media de 3,24 días, cuarta más baja

VALLADOLID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 76.503 viajeros ocupó los campings turísticos abiertos en la comunidad autónoma de Castilla y León en julio con una estancia media de 3,24 días, la cuarta más baja del país que alcanza los 4,02 días, según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press.

De los 76.503 viajeros que usaron los campings turísticos de Castilla y León en el mes de julio, la mayor parte eran residentes en España, con 54.263, y los otros 23.339 viajeros eran residentes en el extranjero.

Además, en julio se computaron un total de 247.746 pernoctaciones en los campings turísticos de la Comunidad de las que 211.364 eran residentes en España mientras que 36.382 correspondieron a ciudadanos extranjeros.

Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press, los 101 campings turísticos abiertos en Castilla y León en el citado mes daban trabajo a 597 personas (16.971 a nivel nacional).

Esos 101 campings de la Comunidad cuentan con 38.127 plazas y 11.758 parcelas estimadas y el grado de ocupación de las parcelas es del 36,97 por ciento y 44,17 por ciento el fin de semana, en ambos casos por debajo de la media (53,15 y 55,82 por ciento, respectivamente).