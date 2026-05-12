Un total de 83 actividades repartidas en 17 ciclos integra el programa 'CVLTVRO' de La Olmeda (Palencia)

Presentación del programa CVLTVRO 2026/2027 de la Villa Romana de la Olmeda - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición del programa cultural de la Villa Romana de la Olmeda en Palencia estará compuesta por un total de 83 actividades distribuidas en 17 ciclos temáticos, lo que supone un incremento significativo respecto al año anterior, cuando se programaron 69 actividades.

La presidenta de la Diputación Provincial, Ángeles Armisén, ha destacado durante la presentación de la programación que esta oferta refuerza la apuesta por un contenido "estable, diverso y dirigida a todos los públicos", con especial intensidad en el periodo estival al coincidir con los meses de mayor afluencia de visitantes al yacimiento.

En este sentido, ha puesto de relive que La Olmeda ofrecerá un amplio programa que vuelve a convertir este enclave arqueológico en "uno de los principales referentes culturales y patrimoniales de Castilla y León".

El programa CVLTVRO 2026/2027 se desarrollará desde abril de 2026, con las actividades del ciclo Legere convocado con motivo del Día del Libro, y se prolonga hasta mayo de 2027, cuando finaliza la exposición 'Animalia Rustica. Animales de granja en La Olmeda', que permanecerá abierta durante todo el periodo en el Museo de La Olmeda en Saldaña.

La programación se articula en 17 ciclos que abarcan desde la divulgación histórica hasta la experiencia sensorial del patrimonio.

ACTIVIDADES Y CICLOS

Entre ellos destaca 'Historia Viva. Recreamos Roma', con actividades de recreación histórica, rutas teatralizadas, exhibiciones y talleres, así como el ciclo Legere, centrado en la lectura, la divulgación y la presentación de libros de autores especializados en el mundo romano.

El ciclo 'Arqueomúsica' propone un recorrido por la historia de la música desde la Antigüedad hasta la actualidad, con conciertos, conferencias y demostraciones del hydraulis, el órgano hidráulico romano recuperado como uno de los grandes atractivos del yacimiento.

En el ámbito gastronómico, 'Arqueogastronomía' vuelve a situar la cocina romana en el centro de la experiencia cultural con degustaciones, talleres y las cenas romanas "El banquete de los sentidos", que combinan gastronomía, música, danza y narración histórica.

Como novedad, el ciclo 'La hora feliz en La Olmeda' incorpora una experiencia nocturna con bienvenida romana, brindis, degustación, ruta teatralizada y concierto, inspirada en el formato de la "happy hour" contemporánea.

El programa se completa con los talleres educativos de 'AuLa Olmeda', el ciclo de teatro y recreaciones 'A Scena', las visitas guiadas, el ciclo de conferencias especializadas, así como las actividades vinculadas a la Noche Europea de los Museos, el Día Internacional de los Museos, las Jornadas Europeas de Arqueología y el Mercado Romano de Saldaña.

Actividad en el Museo de Saldaña La programación se extiende también al Museo de La Olmeda en Saldaña, que acoge actividades específicas dentro del ciclo 'En el Museo de La Olmeda', así como talleres, visitas guiadas y actividades familiares.

Destaca la exposición 'Animalia Rustica. Animales de granja en La Olmeda', que explora la relación entre la vida cotidiana en la villa romana y los animales que formaban parte de su entorno doméstico y productivo.

La programación combina actividades gratuitas con otras que requieren inscripción previa o la adquisición de una entrada, cuyo precio oscilará entre los 5 y los 30 euros.

Las inscripciones pueden realizarse ya a través de la web oficial: www.villaromanalaolmeda.es