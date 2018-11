Trabajadores del sector Justicia vuelven a concentrarse en Valladolid para defender sus condiciones laborales

Publicado 12/11/2018 14:11:27 CET

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios cientos de trabajadores del sector de Justicia de Valladolid se han concentrado este lunes ante las puertas del Edificio de los Juzgados, en la calle Angustia, y ante las sedes judiciales de Nicolás Salmerón para defender las condiciones laborales y remunerativas de este colectivo ante el proceder del Gobierno con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La situación, que se ha traducido en concentraciones en los centros laborales del colectivo en toda España, afecta a más de 50.000 personas en el ámbito de la Justicia, de los que 600 corresponden a la provincia vallisoletana, parte de los cuales se ha movilizado bajo el lema 'No a la movilización forzosa y arbitraria'

CCOO, el sindicato más representativo en la Administración Pública, junto a la CSI-F, STAJ, y UGT, anuncia su propósito de incrementar las movilizaciones ante lo que califican como "la mayor agresión a los derechos laborales del personal de Justicia", según señala Raúl Franco Blanco, delegado sindical de dicha organización en este sector.

Además, los allí congregados no han parado de corear consignas tales como "Dolores dimite, Justicia no te admite" o "no a la destrucción de empleo en el ámbito de la justicia", para, al cabo de media hora, retornar a sus puestos de trabajo.

Los concentrados denuncian que durante este mes de noviembre se va a tramitar en el Senado la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobada ya en el Congreso de los Diputados, "que contiene los más graves ataques a todo el personal de la Administración de Justicia que se han producido en la historia".

Y es que se pretende unificar en uno solo los centros de destino de cada municipio, y se aprueba la movilidad forzosa a cualquier puesto de trabajo de la misma localidad, a criterio del gestor correspondiente.

También se prohíbe el incremento de plantilla y la asignación de más medios materiales cuando se designen jueces de refuerzo.

"Para colmo, añaden que en caso de ausencia que no suponga vacante, su sustitución transitoria sólo se producirá si se trata de ausencia de personal titular, pero no si la ausencia es de personal interino; y el personal interino de refuerzo será cesado en el plazo máximo de seis meses aunque permanezcan las causas por la que fue nombrado", denuncia Raúl Franco Blanco.

Concentraciones como las desarrolladas este lunes en toda España buscan presionar al Ministerio de Justicia y a los partidos políticos que han suscrito esta reforma para que detengan este "ataque" a las condiciones de trabajo y al servicio público de la Administración de Justicia.

"Desde CCOO vamos a encabezar, junto con el resto de sindicatos convocantes, estas movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo y de los centros de destino, y frente a los demás artículos reformados de la LOPJ que implican recortes de las condiciones laborales y mayor carga de trabajo", subraya Raúl Franco.

Pero esta actividad reivindicativa no termina aquí. Está prevista otra concentración similar, en los mismos lugares y a la misma hora, para el próximo jueves, día 15 de noviembre.

"Las concentraciones son la antesala a la convocatoria de un día de huelga general en la Administración de Justicia prevista para el próximo viernes, día 16 de noviembre, y que coincidirá con una gran manifestación en Madrid con todo personal de Justicia del Estado", concluye el representante de CCOO.