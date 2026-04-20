Trabajo y la Fiscalía investigan un caso de explotación laboral y trata en Burgos

BURGOS, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha confirmado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en colaboración con la Inspección de Trabajo y la Fiscalía, mantienen abierta una investigación ante un presunto caso de "explotación laboral y trata de personas en situación irregular en Burgos".

Los hechos trascendieron el pasado sábado, cuando dos trabajadores extranjeros se subieron a una grúa para denunciar impagos y condiciones de "esclavitud" y según ha indicado Sen se ha tomado declaración a ocho personas.

Nicanor Sen ha señalado que "todo apunta" a que las empresas implicadas utilizaban a trabajadores "sin contrato ni cobertura legal" y estaban abusando de su "situación de vulnerabilidad".

Asimismo, el delegado del Gobierno en la Comunidad ha indicado que se se les empleaba de forma irregular "en sectores de alto riesgo, como la construcción", a lo que ha añadido que "la justicia actuará con firmeza" contra quienes incumplan la ley.

Hasta el momento, los agentes han tomado declaración a "ocho personas vinculadas" al caso para determinar si existen más trabajadores en la misma situación.