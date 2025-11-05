El tráfico de la calle La Vía de Valladolid se desviará por Padre Claret desde este jueves por obras de renovación

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este miércoles del corte de tráfico, previsto desde este jueves 6 de noviembre, en la calle La Vía --entre el cruce con el paseo de San Isidro y la calle Cistérniga, por las obras de renovación de redes de agua, de modo que el tráfico que se dirija hacia dicha zona deberá desviarse por la calle Padre Claret y la plaza Circular.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, la calle de la Vía permanecerá cortada al tráfico en el tramo comprendido entre el paseo de San Isidro y la calle Cistérniga desde este jueves 6 de noviembre y hasta el 19 de diciembre, con motivo de las obras de renovación de las redes de agua de Aquavall, a través del Contrato de Conservación de Infraestructuras del Ayuntamiento.

Durante las próximas semanas, el tráfico de vehículos se desviará por la calle Padre Claret, con el fin de canalizar la circulación hacia la plaza Circular y así los vehículos que quieran continuar por la calle de la Vía hacia Vadillos y La Pilarica podrán retomar el recorrido desde la calle de La Cistérniga.

La actuación forma parte del plan de mejora y modernización de las infraestructuras hidráulicas, y afecta a un tramo más amplio --entre el paseo de San Isidro y Bailarín Vicente Escudero--, aunque el corte completo al tráfico será necesario únicamente hasta la calle de La Cistérniga, donde se concentrará la mayor parte de la maquinaria y las zanjas de canalización, mientras que el siguiente sector --hasta Bailarín Vicente Escudero-- sólo afectará a aceras y zona de aparcamiento.

Los trabajos de renovación de aceras también se prolongarán hasta el 19 de diciembre.

Esta intervención forma parte del programa de modernización de redes de abastecimiento que Aquavall desarrolla en Valladolid y que permitirá mejorar la fiabilidad del suministro y reducir el riesgo de averías en una de las arterias con mayor tráfico de la ciudad.

La información sobre el corte de tráfico y posibles incidencias o cambios en el calendario se podrá consultar de manera actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada.