La tragedia griega llega mañana al Auditorio Ciudad de León de la mano de la compañía Ay Teatro

Imagen de la pieza teatral 'Tebanas' que se pondrá en escena en el Auditorio Ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía Ay Teatro llega mañana al Auditorio Ciudad de León con el objetivo de acercar al público la esencia de la tragedia griega a través de tres de sus grandes obras maestras: Edipo Rey, Siete contra Tebas y Las Fenicias.

Estas tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides dan nombre a la pieza teatral 'Tebanas'. El Auditorio acogerá esta representación a las 20.30 horas bajo la dirección y la música de Yayo Cáceres y la dramaturgia de Álvaro Tato.

El montaje está interpretado por Cira Ascanio, Marta Estal, Fran García, Daniel Migueláñez, Gabriel del Mulder y Mario Salas, los músicos y actores de la compañía. Con una duración de 85 minutos, la representación se enmarca en el Programa de Artes Escénicas del Ayuntamiento de León.

Las entradas están incluidas en el abono de adultos, aunque también pueden adquirirse por 14 euros, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Estas obras maestras de la tragedia griega están representadas por un coro teatral de jóvenes actores y músicos que reviven el gran mito de Tebas: la saga de Edipo y sus descendientes.

El ser humano se enfrenta a su destino en esta trilogía llena de profecías y maldiciones; amor y violencia; poder y misterio; emoción y muerte. El espectáculo busca la esencia poética, musical, coral y activa de los clásicos.

El joven elenco encarna a todos los personajes de una saga familiar que transgrede los límites sociales hasta las últimas consecuencias. El coro tebano, testigo y partícipe de la sucesión de catástrofes, brinda un espejo ético y moral donde se reflejan las grandes preguntas fundadoras de la convivencia.