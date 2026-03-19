Transición Ecológica subvenciona con 12,5 millones cuatro proyectos de economía circular en Castilla y León

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha concedido subvenciones por un valor total de 12.543.500 euros a cuatro proyectos de Castilla y León destinados al impulso de la economía circular.

Estas ayudas se han otorgado en el marco de la primera convocatoria del programa Renocicla, que ha seleccionado 47 actuaciones de inversión en toda España para el reciclado, reutilización y ecodiseño de bienes de equipo vinculados a las energías renovables.

Entre las propuestas de la comunidad autónoma, el Ministerio ha destacado por su carácter innovador y grado de reciclabilidad una planta de reutilización y reciclaje de baterías en Cubillos del Sil (León). Asimismo, ha resaltado un proyecto de investigación industrial en Villares de la Reina (Salamanca) centrado en nuevos modelos de ecodiseño para palas de aerogenerador cien por cien recuperables.

La planta leonesa de Cubillos del Sil ha sido el proyecto que ha recibido una mayor subvención, con un importe de 6.300.000 euros. Por su parte, la iniciativa ubicada en Boecillo (Valladolid) ha obtenido 5.100.000 euros, mientras que los proyectos de Toro (Zamora) y Villares de la Reina (Salamanca) han sido dotados con 625.000 euros y 518.000 euros, respectivamente.

El programa Renocicla ha repartido un total de 86,1 millones de euros procedentes de los fondos europeos NextGenEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En cuanto a la distribución territorial, Castilla y León y Aragón han sumado cuatro expedientes cada una, situándose por detrás de Castilla-La Mancha (9), Andalucía (8), País Vasco (7), Cataluña (5) y la Comunidad Valenciana (5).

Esta convocatoria se ha alineado con la estrategia del PERTE de Economía Circular para impulsar la recuperación de materiales críticos como el litio, níquel, cobalto y manganeso. Con estas inversiones, el Gobierno ha buscado consolidar la cadena de valor industrial dedicada al tratamiento avanzado de los residuos generados por el despliegue de las energías renovables en España.