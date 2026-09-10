El transporte urbano de Segovia adapta sus recorridos con motivo de la II Carrera Nocturna de este sábado

SEGOVIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El transporte urbano de Segovia modificará temporalmente los recorridos de varias líneas con motivo de la celebración de la II Carrera Nocturna 'Ciudades Patrimonio de la Humanidad', que se celebrará este sábado 12 de septiembre y con el objetivo de compatibilizar el desarrollo de la carrera con la prestación del servicio.

Entre las 20.00 y las 22.00 horas, las líneas 1, 2, 3, 5, 7 y 8, que habitualmente llegan a la parada de la calle Colón, finalizarán e iniciarán sus respectivos recorridos en el Acueducto. En el caso de la línea 2, además, desde las 20:00 horas no será posible acceder al barrio de San Lorenzo.

Desde El Terminillo, los autobuses que realizan esta línea circularán por Vía Roma en sentido Colón y se habilitará durante este periodo la parada correspondiente a la línea 4 en Las Nieves.

La celebración de la carrera también obligará a modificar temporalmente el servicio de la línea 9. Las expediciones previstas desde Zamarramala a las 20.30 y a las 21.30 horas no podrán realizar su recorrido habitual y prestarán servicio entre Puente de Hierro y Acueducto, efectuando posteriormente el regreso.

Por su parte, la línea 6 no podrá acceder al Paseo del Salón entre las 20.00 y las 21.30 horas, por lo que durante ese intervalo finalizará e iniciará su recorrido en el Hospital General.

Las modificaciones se mantendrán mientras resulte necesario para facilitar el desarrollo de la prueba deportiva y, una vez finalizada, recuperarán sus recorridos y horarios habituales.

Toda la información con los cambios la podrán encontrar los usuarios tanto en las paradas como en la página web de AVANZA (https://segovia.avanzagrupo.com/)