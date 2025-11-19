Transportes confirma el autobús eléctrico para la integración de FEVE en León y sostiene que es lo "más eficiente"

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano (izquierda), junto al presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, en la reunión mantenida con alcaldes leoneses. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha confirmado este miércoles el autobús eléctrico como solución a la integración de FEVE en la ciudad de León, al tratarse, según ha señalado, de la alternativa "más eficiente".

Así se lo ha trasladado a los alcaldes de los municipios de la línea C1 León-Guardo, antigua línea FEVE de Cercanías, a quienes ha ofrecido una solución de movilidad sostenible para la conexión de la estación La Asunción-Universidad con la estación ferroviaria de León.

Según ha explicado, se trata de la solución "más eficiente" para poner en valor la antigua traza ferroviaria y responder mejor a las necesidades de movilidad de la ciudadanía leonesa, ofreciendo mayor flexibilidad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

De esta forma, se plantea la utilización de autobuses eléctricos sobre dicha traza, entre la estación de La Asunción y León-Matallana, incorporando tres paradas intermedias (Hospitales, Ventas-San Mamés y Parque de San Mamés), tal como ocurría con el trazado de FEVE.

Además, Santano ha comunicado a los representantes municipales que se plantea la prolongación del recorrido por el viario existente hasta la Estación de trenes de León, que concentra los servicios de AVE, Larga Distancia y Media Distancia, con el objetivo de atraer a un mayor número de viajeros, con un tiempo de recorrido total de 24 minutos en una longitud de 4,5 kilómetros.

REFORZAR LA PLATAFORMA SIN LEVANTAR LAS VÍAS

El secretario de Estado ha explicado que para poder operar la traza tranviaria con autobuses eléctricos es necesario reforzar la plataforma para el paso de dichos autobuses sin levantamiento de las vías actuales, por si en un futuro la demanda requiere el uso de un sistema de alta capacidad.

Así, se deberá modificar el sistema de drenaje para la explotación rodada de los autobuses, así como la implantación de semáforos para la regulación de tráfico y la construcción de las paradas proyectadas en la traza.

Para acometer esta actuación se han tenido en cuenta los horarios de los trenes de la línea C1 para la intermodalidad del servicio de autobús a la hora de unir la estación La Asunción-Universidad con la estación ferroviaria de León, lo que supone un total de 14 salidas y 14 llegadas de lunes a vienes y ocho salidas y otras tantas llegadas los fines de semana.