Transportes invierte 46,7 millones en rehabilitar firmes en más de 2.000 km de carreteras de CyL tras las borrascas

Obras de emergencia de rehabilitación del firme en la A-67 en Palencia, dañado tras las borrascas. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible invierte 46,7 millones de euros en obras de emergencia de rehabilitación de firmes en 2.015 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León, para subsanar los daños causados por las borrascas y temporales registrados en diciembre, enero y febrero.

Por provincias, en Ávila se invierte 2,8 millones de euros en reparaciones que afectan a 407,6 kilómetros; en Burgos, 7,8 millones en obras acometidas con una longitud total de 245,8; en León, 7,9 millones para arreglar firmes en 210,5; en Palencia, 3,4 millones en actuaciones a lo largo de 38,6, y en Salamanca, 4,9 millones de euros para actuar a lo largo de 94,7 kilómetros.

Asimismo, para las actuaciones en Segovia se destinan 1,6 millones de euros, invertidos en obras en 99,9 kilómetros; en Soria, 3,6 millones para rehabilitar tramos que suman 298,6; en Valladolid, 7,2 millones en intervenciones en 377,5, y en Zamora, 7,5 millones de euros para asentar 242,3 kilómetros, según ha informado la cartera que dirige Óscar Puente en un comunicado recogido por Europa Press.

Las obras ya han comenzado en varias carreteras de las provincias de Ávila (N-110 y enlace con AV-20, N-501 y N-502); Burgos (BU-30, BU-30R, N-122, N-627, N-234 y N-234A); León (N-601 y N-120); Palencia (A-67); Segovia (N-110 y N-603); Soria (A-15, N-122 y N-113) y Valladolid (A-11, VA-30, A-62 y A-6).

Además, la finalización de los trabajos, que se ejecutarán de forma localizada en los subtramos con mayor deterioro, se estima para el mes de junio, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

En función del avance de los trabajos, podrá cortarse un carril en una calzada, un carril en ambas calzadas de forma simultánea o, en su caso, la calzada completa, de manera que el tráfico se canalizará por el carril o la calzada contigua, según proceda. No obstante, con carácter general, no se prevén afectaciones los fines de semana ni los días festivos.

Esta actuación forma parte de las obras de emergencia de rehabilitación de firmes que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desarrolla en diferentes comunidades autónomas, como Galicia o Madrid, con el objetivo de subsanar los daños causados por las borrascas y temporales registrados los meses de diciembre de 2025, y enero y febrero de 2026.