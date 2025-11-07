Transportes licita por 8,35 millones la compra del balasto y aparatos de vía para transformar la estación de Valladolid

Transportes licita por 8,35 millones la compra del balasto y aparatos de vía para la transformación de la estación de Valladolid - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif Alta Velocidad, ha licitado por 8,35 millones el suministro de balasto y de los aparatos de vía necesarios para acometer la remodelación completa de la playa de vías de la estación de Valladolid-Campo Grande.

En concreto, se adquirirán 30 desvíos o semiescapes ferroviarios de diferentes tipologías, además de dos bretelles o dobles diagonales para conexión de vías en ancho estándar y una travesía, también en ancho estándar, con un presupuesto de licitación de 6,48 millones.

También sale a licitación el suministro y transporte de 48.000 toneladas de balasto, por 1,87 millones, con lo que la inversión global en ambos contratos alcanza los 8,35 millones, según ha detallado el Ministerio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El proyecto contempla duplicar la playa de vías y los andenes para atender al doble de la demanda actual, que está previsto que alcance los cinco millones de viajeros en 2050, optimizando la superficie que ocupan.

Así, la futura estación de Campo Grande contará con siete vías y cuatro andenes para servicios de alta velocidad, y cinco vías y dos andenes de ancho convencional.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza así en el proyecto de remodelación de la estación de Valladolid-Campo Grande, una actuación clave para mejorar y adecuar los servicios ferroviarios a las necesidades de la ciudad y a la que ha dado un fuerte impulso en el último año.

Se destinarán más de 260 millones de euros para llevar a cabo este proyecto, que contempla la construcción de un nuevo edificio de viajeros sobre los andenes que permitirá aumentar el espacio actual.

Además, el proyecto incluye la remodelación completa de la playa de vías y la ejecución de nuevos edificios de uso ferroviario, y transformará el entorno próximo, con una nueva plaza urbana en el espacio liberado y un aparcamiento subterráneo con cuatro niveles.

La estación contará con una pasarela de acceso independiente, pero integrada con el edificio de viajeros, que garantizará la accesibilidad al sistema ferroviario desde ambas márgenes de las vías.

Por otro lado, se ha licitado, por un importe de 1,64 millones de euros, la redacción del proyecto de restauración y rehabilitación del edificio histórico de la estación, en el que se incluirá la rehabilitación integral y la adecuación del edificio para nuevos usos garantizando la accesibilidad universal, la eficiencia energética y la compatibilidad con los servicios ferroviarios. Además, se incluirá la restauración de la marquesina histórica que cubre los andenes 1 y 2.

Estos proyectos contribuyen al cumplimiento de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): el 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); el 11 (acceso a sistemas de transportes seguros, accesibles y sostenibles); el 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo), y el 7 (eficiencia energética).