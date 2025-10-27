Tres detenidos en Palencia por atentado a la policía cuando eran atendidos en un centro de salud tras una pelea. - POLICÍA MUNICIPAL PALENCIA

PALENCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) - La Policía Local de Palencia ha detenido a tres personas, acusadas de atentado a agentes de la autoridad por acometer a éstos cuando esperaban en un centro de salud a ser atendidos tras haberse visto implicados en una pelea previa, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del sábado al domingo, cuando un grupo de personas comenzó a agredirse en la vía pública. El motivo de pelea, al parecer, tiene que ver con el intento de robo de una cartera y un móvil en el interior de un establecimiento de hostelería.

Dos patrullas de Policía Local se personaron en el lugar, lograron separar a ambos grupos e identificar a varios de los participantes. Concretamente, tres de ellos presentaban lesiones, por lo que fueron trasladados a un centro de salud para ser evaluados.

Durante la espera, los detenidos presenciaron cómo se aproximaban al centro varias personas con la que se habían peleado previamente e intentaron salir a por ellos. Los agentes les pidieron que se mantuvieran en la sala de espera, conminándolos a tranquilizarse.

A pesar del esfuerzo de los policías por evitar un nuevo conflicto, los implicados se mostraron agresivos e intentaron salir, llegando a agredir a los agentes. Los policías redujeron y detuvieron a los implicados, consiguiendo que no se produjera una segunda pelea.

Los sanitarios estimaron que uno de los tres detenidos debía de ser atendido al Hospital Río Carrión, a donde fue trasladado.