Tres heridos tras chocar un turismo y un camión que ha volcado en la P-227 en La Vid de Ojeda

Archivo - Imagen de archivo de helicóptero medicalizado de Sacyl - SACYL - Archivo

PALENCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas tras una colisión frontal en la que se han visto implicados un turismo y un camión contenedor que volcó después en la P-227 en La Vid de Ojeda (Palencia), según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 15.43 horas de este viernes, 27 de marzo, en el punto kilométrico 26 de la P-227, en La Vid de Ojeda, donde chocaron frontalmente un camión contenedor y un turismo. El alertante explicó que tres personas habían resultado heridas, el conductor del camión y los dos ocupantes del turismos, un varón y una mujer que estaban conscientes pero atrapados en el interior del vehículo.

El Centro de Emergencias de Castilla y León pasó el aviso a los bomberos de la Diputación de Palencia, a Tráfico de Palencia y a Sacyl que ha movilizado entre otros recursos un helicóptero medicalizado.