Tres heridos tras la colisión de otros tantos turismos en Velayos (Ávila)

ÁVILA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico en el que se han visto implicados tres turismos, uno de los cuales ha quedado volcado, se ha saldado con tres personas heridas, entre ellas un varón que ha quedado atrapado en el interior del vehículo accidentado, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido en el kilómetro 159 de la N-403, a la altura del término municipal de Velayos (Ávila) y el centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido el aviso del siniestro a las 7.35 horas de este martes.

Tras la llamada de alerta, el 1-1-2 ha movilizado a efectivos de la Guardia Civil, a los Bomberos de Ávila y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico, y un helicóptero medicalizado.

Finalmente, el personal de Sacyl ha atendido a tres personas, un varón y una mujer a los que se ha trasladado al Complejo Asistencial de Ávila en ambulancia de soporte vital básico y UVI móvil, respectivamente, y un varón joven evacuado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Salamanca.