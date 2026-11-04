Tres heridos al colisionar dos turismo en Abades (Segovia)

SEGOVIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas al colisionar dos turismo en la carretera SG-V-3131, a la altura del municipio segoviano de Abades, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El siniestro se ha producido a las 8.28 horas de este miércoles al colisionar dos turismos lo que ha provocado heridas a un varón de unos 70 años, y dos mujeres, de unos 60 y 55 años, una de las cuales estaba atrapada en uno de los vehículos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Los tres heridos han sido evacuados al hospital de Segovia.