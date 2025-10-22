Tres investigados en Olmedo por allanamiento de morada, lesiones y daños en el mobiliario. - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

OLMEDO (VALLADOLID), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Valladolid investiga a tres personas como presuntas autoras por allanamiento de morada, lesiones y daños en Olmedo (Valladolid), después de que una pareja entrara a la fuerza en una vivienda y se enzarzara a golpes con el inquilino, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El pasado día 30 de septiembre la Guardia Civil tuvo conocimiento tras recibir aviso por una posible agresión en las inmediaciones de una vivienda en Olmedo (Valladolid). La patrulla se desplazó al lugar y allí los agentes actuantes observaron daños en la puerta de acceso al pasillo interior del domicilio del denunciante, así como a un hombre y una mujer con lesiones aparentemente leves. Posteriormente, los agentes se trasladaron al centro de salud de Olmedo, donde se encontraba la otra parte implicada, también con lesiones leves.

Tras las gestiones realizadas, la Guardia Civil procedió a la investigación de dos personas como supuestas autoras de un delito de allanamiento de morada, dos delitos leves de lesiones y un delito leve de daños. Asimismo, se ha investigado al titular del inmueble como supuesto autor de dos delitos leves de lesiones.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias que han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Medina del Campo.