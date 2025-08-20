Triangular Solidario de Fútbol en La Bañeza el domingo a beneficio de las víctimas de los incendios

Triangular Solidario de Fútbol en La Bañeza (León) este domingo a beneficio de las víctimas de los incendios. - AYUNT. DE LA BAÑEZA

Se disputará en el estadio La Llanera con la participación de La Bañeza FC, CD Eria y Unión Valdornesa CD

LA BAÑEZA (LEÓN), 20 (EUROPA PRESS)

El estadio La Llanera de La Bañeza (León) acogerá el próximo domingo un Triangular Solidario de Fútbol que disputarán el club de la localidad, DC Eria de Castrocalbón y la Unión Valdornesa CD y cuya recaudación será a beneficio de los afectados por los incendios que recientemente han afectado a las comarcas de la zona y continúan afectando a la provincia leonesa.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza ha sido escenario este año del acto de presentación de este evento solidario que se celebrará el domingo a partir de las 18.00 horas y que ha contado con la asistencia del alcalde, Javier Carrera; el concejal de Eventos Deportivos, José Carlos Prieto; el padrino del evento, exárbitro y colaborador de El Chiringuito de Jugones, Rafa Guerrero, así como con David Murciego 'Murci', exjugador de Jiménez de Jamuz y coorganizador de la iniciativa.

También han estado presentes Gonzalo Prieto, presidente de La Bañeza FC; Francisco Aldonza, en representación del CD Eria; Antonio González, de la Unión Valdornesa CD, y Hermógenes Celada, de la Peña UD Las Palmas La Bañeza.

Durante la presentación, el alcalde ha agradecido la implicación de los clubes y organizadores, destacando el carácter solidario de la tierra y recordando a las víctimas: "Se trata de un acto solidario para ayudar a quienes han perdido tanto, incluso la vida, por salvar pueblos y personas. Somos una tierra solidaria y capaz de dar la vida por los demás".

Carrera ha tenido además un recuerdo especial para Jaime Aparicio y Abel Ramos, fallecidos cuando luchaban contra el fuego procedente de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), así como para las personas que permanecen hospitalizadas.

El concejal José Carlos Prieto, por su parte, ha subrayado que este evento quedará en la memoria de todos "no solo por los fallecidos, sino también por los heridos y afectados", reiterando la importancia de la participación ciudadana: "Es nuestro deber estar presentes; esto nunca debería haber ocurrido".

Rafa Guerrero ha agradecido la implicación de La Bañeza y de la comarca y ha recordado que la iniciativa surgió tras una conversación con 'Murci', directamente afectado por los incendios en Jiménez de Jamuz. Ambos destacaron la necesidad de convertir este evento en un punto de encuentro y solidaridad.

El aludido, 'Murci', ha señalado que la propuesta nació con el propósito de "rendir homenaje a Abel y Jaime, que dieron su vida por salvar casas y negocios, y ayudar a todas las personas que han sufrido y siguen sufriendo por los incendios", a la vez que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda al estadio: "Queremos que el domingo La Llanera se convierta en un punto de fuerza y unión para demostrar que este pueblo y esta comarca saben estar al lado de quienes más lo necesitan".

También presente en el acto, el presidente de La Bañeza FC, Gonzalo Prieto, ha agradecido la colaboración ciudadana ante estas situaciones y ha anunciado la habilitación de una Fila 0 para quienes no puedan asistir, con aportaciones a través del número de cuenta de Eurocaja Rural: ES02 3081 0455 82 5000705853, disponible previsiblemente hasta el 31 de agosto.

Han ntervinido igualmente Francisco Aldonza, del CD Eria, quien ha advertido de la cercanía del incendio en Castrocalbón y la necesidad de llenar el estadio; Antonio González, de la Unión Valdornesa CD, quien ha recordado especialmente a las víctimas y a José Luis, vecino de Villamontán, hospitalizado por quemaduras; y Hermógenes Celada, de la Peña UD Las Palmas La Bañeza, que ha puesto a disposición de la organización tanto el apoyo material como humano.

Las entradas tendrán un coste simbólico de 5 euros, destinándose íntegramente a los damnificados por los incendios.