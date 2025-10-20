Una administrativa de Delgado asegura que éste era el filtro final de los parques eólicos y decidía cuál prosperaba

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una administrativa que trabajó con Rafael Delgado cuando éste ocupaba el cargo de viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, precisamente durante el periodo investigado por la presunta 'trama eólica', ha asegurado que el aludido y principal inculpado venía a ejercer como filtro final del proceso administrativo seguido con las peticiones para impulsar parques eólicos en la Comunidad, de forma que unos pasaban a firma del consejero del ramo, Tomás Villanueva, a las pocas semanas y otros, los que decidía el acusado, quedaban aparcados con la excusa de que su documentación se encontraba incompleta.

La testigo María del Carmen del Barrio, en el marco del juicio que se celebra desde el 15 de septiembre en la Audiencia de Valladolid, que investiga supuestas 'mordidas' de más de 80 millones obtenidas por los trece encausados, entre distintos cargos de la Junta y empresarios, en el periodo que media entre 2000 y 2015, ha puesto el broche a una jornada express que ha contado con únicamente con tres testimonios y que apenas ha durado hora y media.