Un triciclo adaptado permitirá paseos incluisivos en Zamora a personas mayores o de movilidad reducida

Presentación del triciclo adapatado que permitirá paseos inclusivos a personas mayores o con movilidad reducida. - DIP ZAMORA

ZAMORA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial y la Fundación Personas han presentado este lunes un triciclo adaptado para ofrecer paseos inclusivos por Zamora, que permitirá organizar paseos inclusivos para personas mayores y a las que tienen movilidad reducida.

El vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, y el delegado territorial de Fundación Personas, Isidro Deza, han presentado este triciclo en compañía de Judith de Castro, presidenta de 'En bici sin edad', y Fernando Mesonero, coordinador de voluntarios de la iniciativa.

"La Diputación de Zamora quiere estar al lado de los colectivos más vulnerables y apoyar a las personas que más lo necesitan", ha afirmado el vocepresidente, mientras que Isidro Deza ha explicado que el proyecto del triciclo adaptado "pretende dar servicio a personas que tienen dificultades para transitar por la ciudad de manera habitual y, también, visibilizar a determinado tipo de colectivos que van a poder estar más presentes en la calle y más presentes con el resto de los ciudadanos".

Zamora será la primera ciudad de Castilla y León que cuente con este servicio que la asociación ofrecerá a residencias y asociaciones de personas mayores y con movilidad reducida para que, ha remarcado Judith de Castro, "puedan disfrutar de la ciudad".

"Vamos a hacer paseos inclusivos, paseos accesibles, paseos en los que no solo es el paseo en sí, sino ir conversando con una persona. Incluso, hacer posible que esa persona pueda ir a espacios de nuestra ciudad a los que hace mucho tiempo que a lo mejor no ha ido", ha zanjado De Castro.