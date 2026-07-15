El Trofeo Escuelas Ciudad León reúne este domingo a cerca de 100 ciclistas

El concejal de Deportes, Vicente Canuria (centro), se ha reunido con el delegado de la Federación de Ciclismo en León y presidente de Club Legio Team, Flavio Piedra, y el vicepresidente de dicho club, Chema Álvarez. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de León volverá a ser epicentro de ciclismo con una nueva edición del Trofeo Escuelas, que reunirá este domingo a cerca 100 corredores de las categorías masculinas y femeninas de promesas, principiantes, alevines e infantiles --con edades entre los ocho y los catorce años-- de equipos de Castilla y León.

El paseo de la Condesa de Sagasta se convertirá en el circuito del Trofeo Escuelas Ciudad de León que organiza el Club Legio Team, con el patrocinio del Ayuntamiento de León. Además, es una prueba incluida en el calendario de la Federación de Ciclismo de Castilla y León.

El delegado de la Federación de Ciclismo en León y presidente de Club Legio Team, Flavio Piedra, y el vicepresidente de dicho club, Chema Álvarez, han presentado este miércoles al concejal de Deportes, Vicente Canuria, los pormenores del desarrollo de esta convocatoria que se desarrollará entre las 11.00 y las 13.30 horas.

Se trata de una prueba puntuable que cierra el Trofeo de Castilla y León de las escuelas de ciclismo zona B que engloba a las provincias de Burgos, Valladolid, Palencia, Soria y León, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Se celebrará en el paseo de la Condesa de Sagasta, entre la plaza de San Marcos y la glorieta de Guzmán El Bueno, con una distancia de un kilómetro. Recibirán trofeo los tres primeros clasificados en cada categoría y, además, se impondrán los maillots de líderes de la categoría y medalla a los tres primeros.