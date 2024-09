Tudanca se abre a hablar de Presupuestos pero pide a Mañueco que cumpla leyes y "renuncie" a Vox

Reclama la retirada de la ley de Concordia y avisa que es "complejo" confiar en Mañueco y el PP



VALLADOLID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Luis Tudanca, ha manifestado su apertura a hablar con el PP sobre el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025, si bien ha reclamado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que cumpla distintas leyes y "renuncie" a la "extrema derecha de Vox". "No puede pactar medios presupuestos con Vox y medios con nosotros", ha advertido.

Así lo ha expuesto Tudanca tras reunirse con el 'popular' Fernández Mañueco, una encuentro que, según el socialista, ha transcurrido en "buen tono" ya que al también presidente del PP de Castilla y León le "aprieta y ahoga" su situación de "debilidad" parlamentaria".

Pese a ese contexto, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha mostrado su "mejor disposición" para trabajar por Castilla y León y llegar asía acuerdos con el PP, todo ello pese a que considera "complejo" creer en la voluntad de diálogo de una formación que "traicionó" a sus dos anteriores socios

También "acepta la mano" que le ha tendido Fernández Mañueco para hablar del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025. Al respecto, ha detallado que el presidente de la Junta le ha informado de que una vez registrados volverá a hacer una ronda con los grupos para abordar los contenidos.

Al respecto, el también secretario general del PSOE en Castilla y León ha reclamado a Fernández Mañueco "pruebas" de su voluntad negociadora y de acuerdos, al tiempo que le ha reclamado actuar sobre varias cuestiones concretas.

PIDE RETIRADA DE LA LEY DE CONCORDIA

En concreto, ha reclamado que se retire la ley de Concordia, con lo que, a su juicio, el PP podría "demostrar" esa ruptura con Vox. No obstante, Tudanca ha lamentado que ante esta petición el presidente de la Junta ha guardado silencio.

"No me vale ya soplar y sorber a la vez. No me vale con una mano alimentar todavía a la extrema derecha y con la otra pedir acuerdos al PSOE. Insisto, tiene que elegir: o la extrema derecha o Castilla y León, o seguir suplicando a (portavoz de Vox en las Cortes, Juan García) Gallardo que vuelva al Gobierno o pedirnos a nosotros que salvemos los presupuestos", ha apostillado al respecto. "No puede pactar medios presupuestos con Vox y medios con nosotros", ha añadido.

Por otro lado, ha criticado el "silencio" del presidente de la Junta a su petición de cumplir la Ley de Blindaje de Servicios Públicos, la cual no se cumple al haberse "consolidado los recortes de la pandemia", un aspecto en el que Tudanca ha denunciado que una veintena de municipios de menos se 600 habitantes se han quedado sin consultas presenciales cuando la ley, precisamente, establece una frecuencia de estas consultas.

En materia sanitaria, también ha pedido que se resuelva "cuanto antes" la situación en El Bierzo, mientras, por otra parte, ha reclamado que se cumpla ley para "renovar las instituciones propias, como renovar al Procurador del Común", o cumplir el diálogo social.

Asimismo, Tudanca ha demandado que se cumplan las resoluciones de las Cortes y ha recordado que siguen pendientes una sobre sanidad en Burgos, la puesta en marcha de las carreras de Medicina en Burgos, León y Soria o los incentivos para la ocupación de plazas de difícil cobertura.

Por otro lado, el portavoz del PSOE en las Cortes ha conversado con el presidente de la Junta sobre inmigración, una materia en la que confía y espera "de verdad" en que sean capaces "de llegar a buen entendimiento por el bien de la comunidad y el bien de la convivencia".

De este modo, Tudanca ha concluido que tras mostrar su disposición a llegar a acuerdos, sobre todo en asuntos que "refieren únicamente al cumplimiento de la ley, de resoluciones o acuerdos ya firmados con anterioridad", solo queda que se demuestre o no la voluntad del PP.

Por último, ha afirmado que no cree que se vaya a producir un adelanto electoral, si bien no ha descartado que "cualquier cosa" sea "posible" porque el anterior adelanto se dio a conocer por un tuit. "Aquellas certezas que teníamos con aquella derecha seria cuando los acuerdos se cumplían, cuando se podía llegar a acuerdos y se cumplían, han saltado por los aires", ha sentenciado.