Tudanca acusa a la Junta de "populismo fiscal" y rechaza acordar PGC si no se cumpla todo el pacto de reconstrucción

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha acusado a la Junta de practicar "populismo fiscal" y ha rechazado cualquier acuerdo sobre los Presupuestos Generales de la Comunidad si antes no se cumple "hasta la última coma" del pacto de reconstrucción rubricado con el Ejecutivo.

Tudanca, tras una reunión con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado que en dicho pacto se llegó al acuerdo de que "no se iba a ir más allá" y el propio Gobierno autonómico no quería "condicionar" toda la capacidad de gobernar a lo largo de la legislatura.

Sin embargo, ha criticado que, "de forma sorprendente y desleal", el presidente de la Junta anuncie en las Cortes la pretensión de pactar los presupuestos en una maniobra "publicitaria más" después de que el PSOE haya sido "responsable y leal" y hayan tenido conversaciones a lo largo de estas semanas "sin que hayan facilitado un solo dato de sus intenciones".

"Éste es el camino que ha diseñado Mañueco, publicidad, propaganda, discursos vacíos sobre diálogo y consenso y luego no se traducen en realidad y, cuando firman, no cumplen", ha añadido Luis Tudanca, quien ha aclarado que no tienen más información sobre el proyecto presupuestario y antes de pronunciarse sobre el techo de gasto esperarán a que se apruebe "porque una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen".

En este marco, ha censurado que su política económica, fiscal y presupuestaria consista en limitarse a pedir "más y más y más dinero" al resto de administraciones, sobre todo al Gobierno de España, mientras prometen "bajadas, bajadas y bajadas de impuestos", algo que considera "francamente irresponsable" y que es "puro populismo fiscal, presupuestario".

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha insistido en que la Junta "no asume sus competencias ni sus responsabilidades", no hace "nada más que pedir".

PACTO DE RECONSTRUCCIÓN

Así, ha descartado, al igual que en torno al plan de recuperación y resiliencia abordado en la reunión con el presidente de la Junta, que haya un acuerdo más mientras Mañueco y el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, "no cumplan hasta la última coma del pacto por la recuperación".

Tudanca ha aseverado que "no puede haber pactos nuevos" con quien no tiene "palabra", credibilidad o ha "incumplido ya de forma flagrante" lo firmado o con quien ha cerrado consultorios, quitado médicos de Soria, no ha puesto atención sanitaria presencial, no ha pagado las ayudas a pymes, empresas, autónomos y trabajadores "en siete meses de pandemia".

A este respecto, ha insistido en que no se trata ni de una discusión si quiera sobre el contenido de los presupuestos, que se verán cuando se presenten, "sino la posibilidad de llegar a acuerdos con quien no ha cumplido acuerdos firmados" no sólo con ellos sino ni siquiera con sindicatos, trabajadores o la ciudadanía.