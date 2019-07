Tudanca asegura que no desea un gobierno inestable ni un mal gobierno para CyL

Publicado 04/07/2019 13:40:40 CET

VALLADOLID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, no ha dudado al afirmar que "a pesar de los pesares" --el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos, que fueron la segunda y la tercera fuerza más votada en Castilla y León por detrás del PSOE-- no desea un gobierno inestable y ni un mal gobierno para una Comunidad Autónoma que, en su opinión, no se puede permitir "otros cuatro años más de inestabilidad"

"No me gustaría un gobierno inestable". Este es el principal mensaje que ha trasladado Luis Tudanca tras reunirse con el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, en la ronda de consultas para proponer un candidato para su investidura como jefe del Ejecutivo regional que, tras ese acuerdo entre PP y Ciudadanos, será Alfonso Fernández Mañueco que "evidentemente", recibirá el voto en contra de los socialistas que, según ha reivindicado una vez más, ganaron las elecciones autonómicas el pasado 26 de mayo.

En este sentido, Tudanca ha ironizado sobre lo "histórico" del debate de investidura del próximo 9 de julio en el que "por primera vez en la historia" de Castilla y León no se elegirá al ganador de las elecciones sino "a quien ha perdido" pero que, como ocurrió en el anterior mandato, volverá a contar con los votos a favor de Ciudadanos.

"En esto sí no ha habido cambio, han vuelto a llegar a un acuerdo", ha lamentado Tudanca quien, tras reprochar a Ciudadanos que vaya a mantener al PP en la Junta tras 32 años en el Palacio de la Asunción, ha zanjado que eso demuestra que son "los mismos, con las mismas excusas y con las mismas mentiras".

Dicho esto, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha abogado por trabajar desde el primer día desde la oposición para hacer propuestas que respondan a los verdaderos problemas de los ciudadanos de Castilla y León frente a los firmantes del acuerdo de gobierno a los que ve más ocupados en repartirse el "botín".

Preguntado sobre la disposición del PSOE a llegar a acuerdos de Comunidad, ha dado el visto bueno a esa concertación siempre que sea para defender los intereses de Castilla y León pero, a renglón seguido, no ha dudado al augurar que será "muy difícil" alcanzar acuerdos con quienes no tienen palabra a lo que ha añadido que quizás tiene que ir a Madrid para negociar con Pablo Casado y con Albert Rivera ante sus dudas de que "vayan a pintar algo" los dirigentes castellanoleoneses a los que ve "desautorizados".

A modo de ejemplo, ha recordado que en aras a la pluralidad del Parlamento el PSOE cedió un puesto en la mesa de las Cortes en la anterior legislatura mientras que en la anterior PP y Ciudadanos han impedido que los socialistas presidan el Parlamento donde tiene el grupo mayoritario con 35 procuradores, frente a 29 de PP y 12 de Ciudadanos.

"Lo que quieren es repartirse escaños y sueldos", ha concluido Tudanca que ha recordado que Ciudadanos ha conseguido la Alcaldía de Palencia con tres ediles y que gobernará también la diputación de Zamora, con un representante. "Lo ha dicho un responsable de Ciudadanos, van a repatírselo todo", ha asegurado el socialista que ha apelado a los últimos datos del CIS para advertir de que los liberales sólo estarán cuatro años en las instituciones y por eso quieren entrar en ellas.

A preguntas de los periodistas sobre si el Grupo Socialista renunciará a la subida consecutiva de la retribución del 10, 8, 4 y 2 por ciento acordada ayer en la Mesa de las Cortes donde el PSOE votó en contra se ha limitado a recordar que PP y Ciudadanos ya han conseguido lo que querían y han invitado a salir a la calle a explicar a la gente lo que han hecho con los votos. "Que no, que no.... ya han conseguido lo que quieren", ha zanjado sobre este debate.

Por último, ha acusado a Luis Fuentes de "mentir" cuando ayer afirmó que los socialistas representados en la Mesa de las Cortes se opusieron ayer a que el aumento de la retribución del Grupo Mixto llegase a todos sus integrantes, sin concretar a quién.

"El señor Fuentes miente, las razones de los socialistas las dan los socialistas", ha respondido Tudanca, que ha recordado que el PSOE apoyó que los cinco miembros del Grupo Mixto estén liberados al reconocer que es "imposible" hacer política en Castilla y León si no se dedican a esta tarea a tiempo completo.

En una posterior rueda de prensa de Luis Fuentes, el presidente de las Cortes ha instado a Tudanca a preguntar a los dos socialistas que se sientan en la Mesa de las Cortes para que le expliquen los motivos por los que votaron en contra del aumento de las retribuciones a los grupos.