Tudanca asegura que al PSOE no le asuntan las elecciones porque tiene "los deberes hechos"

Publicado 13/02/2019 16:54:42 CET

SORIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato a presidir la Junta, Luis Tudanca, ha asegurado este miércoles en su visita a Soria que a su partido "no le asustan las elecciones" porque tienen "los deberes hechos y no como el Partido Popular" que no quiere hablar de "soluciones para Castilla y León".

En este sentido, ha criticado la postura del Partido Popular que después de años diciendo que "lo peor era la inestabilidad" si no se aprobaban los Presupuestos Generales o si convocan elecciones ahora "se le olvida" y dice "todo lo contrario".

Tudanca ha defendido los Presupuestos Generales del Estado "que van a tirar por la borda" el mayor aumento del salario mínimo y la mayor subida del sueldo de los empleados público y de las pensiones "en la última década".

Asimismo, ha subrayado que al PP no es que no le gusten estos Presupuestos sino que "lo que no les gusta es que gobierne el PSOE".