El PSOE no apoyará eliminar los aforamientos del Estatuto si no se blinda el suelo social

Actualizado 13/12/2019 14:21:47 CET

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado que el su formación no "prestará" los votos que le dieron los ciudadanos para hacer una reforma estatutaria que contemple sólo la eliminación de los aforamientos y no el blindaje de un suelo social.

Tudanca se ha expresado así en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Mesa de las Cortes y Junta de Portavoces y una vez que haya finalizado el plazo para presentar enmiendas a la reforma exprés del Estatuto de Autonomía.

El portavoz del Grupo Socialista ha afirmado que han ganado las elecciones, han obtenido 35 escaños y sus votos no irán a una reforma estatutaria que sólo contemple la reforma de los aforamientos, sino que sirva para blindar la sanidad, educación, la dependencia, los servicios sociales y la Renta Garantizada de Ciudadanía, que es la palabra que dieron a los ciudadanos. "Que no cuenten con nuestros votos", ha advertido Tudanca si no se aborda el blindaje del suelo social.

En esta línea, ha criticado que el PP votara en contra de eliminar los aforamientos a lo largo de toda la legislatura anterior y ahora hay que "aguantarles", cuando ellos lo han defendido siempre y lo llevaban en el programa electoral.

Sin embargo, ha incidido en que el PP no lo llevaba y se ha visto "arrastrado" como en otras cosas que ha tenido que hacer como el nombramiento como senador autonómico a Javier Maroto, como pactar con la "extrema derecha" o "regalar" ayuntamientos y diputaciones con tal de conservar el "poder".

A su juicio el debate es por qué han votado en contra de que se blinden en el Estatuto todas las cuestiones sociales o la Renta Garantizada de Ciudadanía. "En la supresión de los aforamientos no hay discusión, ahora ya por fin estamos todos de acuerdos y ha llegado por fin a este punto, pero defendemos que la reforma del Estatuto sirva para las dos cosas, para la supresión de aforamientos y la blindaje del suelo social", ha insistido.

Así, dado que necesitan sus votos para la reforma del Estatuto, si no se blindan los servicios como la sanidad, la educación o los servicios sociales, "no habrá reforma".