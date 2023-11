Tudanca asegura que el PSOE está "unido" de cara a la investidura de Sánchez para formar un gobierno progresista

BURGOS, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha asegurado que los socialista están "unidos" de cara a la primera jornada de la sesión de investidura para que Pedro Sánchez logre su reelección y formar así un gobierno progresista que "subirá el salario mínimo, mejorará los derechos laborales y protegerá a los más vulnerables" frente a un Partido Popular que "no es capaz de condenar el acoso a las sedes del PSOE, a sus militantes y cargos públicos y que no acepta los resultados electorales".

Así lo ha señalado Tudanca en unas declaraciones a los medios antes de participar, junto a la secretaria general de los socialista de Burgos, en la XVII Gala anual de la Asociación Síndrome de Down de la capital burgalesa.

En este marco, Tudanca ha asegurado que "todo se reduce en que hay una derecha que ya es absolutamente reina de la extrema derecha" y que "no respeta los resultados electorales, que nunca respeta cuando la democracia les da la espalda y la democracia les dio la espalda hace dos meses".

Tudanca ha hecho énfasis en que los ciudadanos españoles dijeron que "no querían un Gobierno como el que, lamentablemente, se sufre en Castilla y León", con cargos como el viepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, al que se ve megáfono en mano "gritar consignas fascistas y racistas en las sedes del PSOE".

Los españoles, ha incidido el dirigente socialista, dijeron que "no querían un Partido Popular que consiente y ampara eso", puesto que "no es capaz de condenar el acoso a las sedes del PSOE, a los militantes y cargos públicos del partido y que no es capaz de condenar los señalamientos, las amenazas y las coacciones".

Para Tudanca, esta circunstancia se debe a que el PP "en realidad piensa y es indistinguible a esa extrema derecha que añora el franquismo y que ahora ya lo canta en las calles de los pueblos y de las ciudades".

"Esto es así", ha asegurado el secretario general del PSCyL, quien también ha afirmado que "lo que no soporta" el PP es que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "vaya a revalidar la Presidencia".

Asimismo, Tudanca ha resaltado que va a haber un gobierno progresista que subirá el salario mínimo, que mejorará los derechos laborales y protegerá a los más vulnerables para hacer crecer la economía y poner en marcha medidas y derechos para los que más lo necesitan.

"Eso es lo que no soportan, nada más que eso", ha sentenciado el líder socialista, al tiempo que ha indicado que el PSOE "está unido" para tener un gobierno progresista que "siga trabajando en pro de España para frenar a la extrema derecha, como lleva haciendo 150 años".