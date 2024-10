Tudanca augura que "el final de la extrema derecha está más cerca" en España "gracias a la batalla" del PSOE en CyL

Avisa de que aunque Mañueco "se ponga piel de cordero" no hay que olvidarse de "quién es y el daño que ha hecho a Castilla y León"

VALLADOLID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha augurado que, tras la salida de Vox del Gobierno de coalición en la Junta, "el final de la extrema derecha está más cerca" en Castilla y León y en España "gracias a la batalla" que su formación ha dado en la Comunidad.

"Hemos conseguido parar a la extrema derecha y no podemos olvidar ese logro porque era muy importante. Ahora que la extrema derecha se ha marchado el Gobierno de Castilla y León puedo recordar que también en este Comité dije que Castilla y León había sido el principio de la extrema derecha y que aquí también comenzaría su final", ha recordado durante su intervención en el Comité Autonómico que el partido celebra en Valladolid.

Tudanca ha incidido en que sin la "firmeza" que el PSCyL ha mostrado "contra la extrema derecha y contra Vox, contra el Gobierno de Mañueco y de García-Gallardo" es posible que no se hubieran "visibilizado tanto los ataques y los riesgos de que llegaran al Gobierno en España".

"Estoy convencido de que el Partido Socialista de Castilla y León ha hecho un gran servicio a España. Una vez más esta tierra le ha hecho un gran servicio a España para que aquí se viera el espejo de lo que no se quería para el conjunto de nuestro país", ha continuado para recordar, no obstante, que no ha sido un camino "fácil".

Como ejemplo, ha recordado el protocolo antiaborto que "pararon hace meses" o la Ley de la Memoria Histórica, a la que se ha vuelto a referir como la "ley de la discordia". Aquí el dirigente socialista ha reconocido haber vivido uno de los momentos "más emocionantes" en las Cortes la semana pasada cuando se tumbó esta ley.

"No ha sido fácil. Pero la ley de la discordia, la que firmó el señor Mañueco con el señor García-Gallardo y tantas veces defendieron con entusiasmo, hoy no es más que un mal recuerdo. Hemos cerrado juntos uno de los episodios más negros de la política de nuestra comunidad. Esta vez la memoria, la verdad y la justicia se han alzado. Y todo esto una vez más es fruto del trabajo del Grupo Parlamentario Socialista Y también de la debilidad de Mañueco", ha aplaudido.

Apoyado en este último argumento, Tudanca ha continuado su discurso con críticas al jefe del Ejecutivo autonómico al considerar que preside el Gobierno "más frágil de la historia de Castilla y León". "Ha presidido tres gobiernos diferentes en cinco años. Ha tenido tres vicepresidentes diferentes de tres partidos diferentes en los últimos años. Ha conseguido aprobar solo tres presupuestos en los últimos seis. A eso se ha dedicado, a las luchas de poder entre las derechas. Me da igual que fuera naranja, verde o azul", ha añadido.

El líder de los socialistas de Castilla y León ha advertido, en este punto, que Mañueco se está convirtiendo en el "doctor Jekyll y Mr. Hyde de la política", pero que, aunque se ponga "la piel de cordero", no hay que olvidarse de "quién es" y del "daño" que, en sus palabras", ha hecho a Castilla y León.

"Mañueco es el del protocolo antiaborto, el de la destrucción del diálogo social, la invisibilización del colectivo LGTBI, también de los insultos, amenazas, los desprecios, es el presidente de la peineta, es el que ha permitido discursos de odio contra todos los colectivos vulnerables de nuestra comunidad autónoma, pero siempre les hemos hecho frente", ha ahondado.

Tudanca ha insistido en que al PP le "estorban todos los derechos". "Todos los derechos que conseguimos los socialistas, son puestos en cuestión por la derecha. Siempre ha sido el Partido Popular, siempre, con Ciudadanos, con Vox o solo, el que trata de destrozar todos los avances sociales y el que trata de desmontar el estado de bienestar, pero no nos engañan. Ahora su debilidad, esta debilidad de Mañueco demuestra que cuanto menos pinte el Partido Popular, es mejor para Castilla y León", ha subrayado.

Por último, ha contrapuesto los "juegos de poder" a los que se dedica, a su juicio, Mañueco con la política del PSCyL, de ser "útiles a Castilla y León". "Lo somos en las Cortes, en cada uno de los ayuntamientos donde estáis peleando cada día, en las diputaciones, en el Consejo Comarcal del Bierzo. Siempre hay un socialista definiendo estas causas, las causas justas", ha concluido.