Tudanca destaca la "debilidad" del PP con "encuestas casting" para encontrar candidatos

VALLADOLID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, ha considerado que la ausencia de candidatos del PP para las próximas elecciones municipales de mayo evidencia la "debilidad" de los 'populares' desde donde ser realizan "encuestas casting" para buscar a las personas que quieran optar a las alcaldías, una situación que ha contrapuesto con la "fortaleza" del PSOE con candidatos ya designados.

Tudanca se ha referido a este asunto en un desayuno informativo en el que ha hecho un breve balance del año y ha marcado los objetivos del partido para 2023, en este foro ha insistido en que los "síntomas del debilidad" del PP son "preocupantes" al carecer de candidatos en municipios de más de 20.000 habitantes.

"Es muy difícil para el PP tener un proyecto para esas ciudades si no tiene siquiera quien lidere esos proyectos, el PP no tiene proyecto y no tiene candidatos y eso es mala noticia para Castilla y León", ha defendido Tudanca, quien ha insistido en que la forma de gobernar de Alfonso Fernández Mañueco ha sido lo que ha debilitado el proyecto.

"El deterioro se ve y el Gobierno con Vox ahonda en esa herida, esta situación creo que le va a pasar factura", ha aseverado, tras lo que ha defendido la "fortaleza" de los candidatos del PSOE, algo contra lo que "no se puede competir".