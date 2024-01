Tudanca garantiza enmiendas a la Ley de Blindaje de Servicios Públicos para no "consolidar recortes"

VALLADOLID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista de Castilla y León presentará enmiendas en materia de Sanidad, de Educación y de Servicios Sociales a la Ley de Blindaje de Servicios Públicos, así lo ha anunciado el secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, en la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en Ávila, junto al secretario provincial del PSOE, Jesús Caro, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ávila, Eva Arias, en la que se han tratado temas locales.

Estas medidas se harán para "evitar que sea una norma de consolidación de recortes", ya que para Tudanca la Ley que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, llama de 'blindaje' "es una consolidación de los recortes de servicios públicos".

El secretario regional considera que hay mucho por hacer todavía ya que, asegura, hay consultorios médicos en la Comunidad que no han tenido ni una sola cita presencial el pasado año; una "desigualdad" que convierte a miles de vecinos en Ávila y en Castilla y León "de segunda, que no tienen médicos en sus pueblos, que no son atendidos en la sanidad pública".