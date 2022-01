Tudanca e Igea utilizan los casos de corrupción contra Mañueco que pide dejar trabajar a la Justicia

VALLADOLID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la junta, Luis Tudanca, ha lamentado que el PP de Alfonso Fernández Mañueco se sienta "impune" por sus casos de corrupción, mientras que Francisco Igea, ha preguntado al 'popular' qué hará con el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, si el proceso de presunta financiación irregular del PP de Salamanca pasa de diligencias previas, al tiempo que ha denunciado que el consejero de Sanidad, Alejando Álvarez, ha incumplido el código ético.

Mañueco ha respondido a los dos insinuando que se han puesto el traje de "inquisidor", todo ello en un bloque en el que se abordaba la regeneración y en el que el 'popular', durante su exposición, ha explicado que su Gobierno ha apostado por la "unidad, la transparencia y el diálogo", al tiempo que ha reconocido que se ha avanzado en políticas de regeneración para fortalecer los mecanismos y normativas para que los cargos públicos rindan cuentas. En este punto, ha avanzado que promoverá una nueva ley electoral "en consenso con todas las fuerzas políticas" que permita una "mayor participación" de formaciones políticas en estos debates y "ampliar así la pluralidad".

Igea ha enarbolado la bandera de la transparencia, por su política de "agendas abiertas" con el objetivo de acabar con el "clientelismo". "Hemos liderado todos los rankings de transparencia, sobre todo, porque ha llegado Ciudadanos".

Tudanca, por su parte, ha manifestado que no soporta la corrupción. "La detesto", ha subrayado para advertir de que a un gobernante hay que exigirle, a su juicio, dos cosas "indispensables": "que cumpla su palabra y sea honesto. Y el PP se siente impune a pesar de todas los procesos judiciales en los que está presente", ha apuntado para, aseverar, que el adelanto electoral se ha dado para "escapar el calendario juvenil" que el PP tiene a partir de marzo.

A partir de aquí, cruce de acusaciones y reproches. El primero en cuestionar el comportamiento del Gobierno de Mañueco ha sido Igea. "Hay un alto cargo de su Gobierno que ha incumplido el código ético al reunirse con el licitante de un contrato de 800 millones sin que figurara en su agenda", ha espetado, en referencia al consejero de Sanidad. Al tiempo, le ha recordado que le dio su palabra de que cesaría a Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca, si el caso de la financiación del PP Salamanca pasaba de diligencias previas. "¿Qué me responde?".

Mañueco no ha querido entrar a responder al candidato de Ciudadanos y se ha limitado a decir que hay que dejar "trabajar a la Justicia" y ha invitado a que si alguien tiene algo que denunciar, o ve algo "ilegal" acuda a ella. "Son casos que no me afectan ni personal, ni políticamente", ha resumido.

Tudanca, por su parte, ha afeado a Mañueco por las tramas eólicas, Perla Negra, primarias del PP de Salamanca en la que está involucrado, en sus palabras, los 'populares' y ha acusado al candidato de no querer hablar de Castilla y León. Si quiere hacer oposición vaya a Madrid, le ha invitado para insistir en que hace falta "decencia", limitar mandatos a ocho años, una oficina anticorrupción... "Por eso hay que cambiar, porque en 35 años no ha cambiado nada. No se ha acabado con la administración paralela, con los chiringuitos", ha lamentado el socialista.

Por su parte, Mañueco ha acusado a Igea y Tudanca de ponerse el traje traje de "inquisidores" y de querer "quemarle" en plaza pública, algo que, ha calificado de "otro tiempo" y ha recomendado a los dos candidatos El Ereje, de Delibes donde se habla de "tolerancia y respeto".

Además, ha acusado a Tudanca de ataque a la democracia por presentar una moción de censura "sustentada en tránsfugas" cuando Castilla y León "peor" lo estaba pasando. "La mano por delante y por detrás ya sabé lo que pasó... pero no le sirvió de nada a usted ni a Sánchez".