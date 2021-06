Tudanca insiste en su "compromiso con Castilla y León" y señala que no hace quinielas sobre posibles ministros

SALAMANCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha insistido este lunes en que su "compromiso está con Castilla y León y en Castilla y León" sobre las posibilidades de cambios en el Gobierno y de ser ministro.

"Primero, me da un enorme pudor y rubor hablar de esa posibilidad siquiera, porque del Gobierno de España lo hace su presidente y lo reformará, o no, si él lo considera oportuno, a nadie más le compete y ninguno más deberíamos opinar, y en todo caso, lo he dicho siempre, mi compromiso está con Castilla y León y en Castilla y León", ha apuntado.

"A eso me he dedicado en los últimos años y a eso me voy a seguir dedicando", ha apostillado en un encuentro con los medios, en el que también ha respondido a la pregunta de si otra persona de Castilla y León podría aspirar a tener una cartera en el Gobierno de Sánchez.

"No hago quinielas ni de fútbol, así que con algo que no voy a decidir yo, menos todavía", ha concluido.