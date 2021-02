Tudanca pide a Cs que reflexione ante la "degradación política" del gobierno de Mañueco e Igea

PALENCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional del PSOECyL, Luis Tudanca, ha pedido a Ciudadanos (Cs) que reflexione ante la "degradación política" que ha traído a Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco y de Francisco Igea, presidente y vicepresidente de la Junta, respectivamente, quienes están al frente de un gobierno al que ha tildado de "lastre".

Así lo ha hecho durante su intervención telemática en el congreso provincial del PSOE de Palencia, donde ha manifestado que la lucha de los socialistas es la pandemia, pues "su único adversario" es el virus y su intención es ayudar a los castellanoleoneses.

"No solo depende de nosotros, Ciudadanos tiene que hacer una reflexión porque creo que en ese partido hay mucha gente que sabe hoy que no vinieron aquí para esto, que no vinieron para seguir haciendo lo mismo, para seguir haciendo en el gobierno tanto daño", ha aseverado.

Tudanca ha añadido que después de año y medio "los liberales que venían a regenerar esta tierra se la están cargando" y han decidido dejarlo todo igual, "toda la administración B, la letra favorita del Partido Popular, como estaba" para seguir "colocando a los suyos" mientras todos los demás se tienen que marchar porque no hay trabajo.

Asimismo, se ha referido al año "dramático" que ha vivido la región "con el peor gobierno de Castilla y León" y a la "decepción" que sufre el PSOECyL porque, mientras trabajaban con "lealtad" al Gobierno de la Comunidad, la otra parte "solo se interesaba por el poder y sus vidas políticas" y no por el bienestar de los ciudadanos.

"No queremos ser como ellos, hemos hecho todo lo posible para contribuir a la unidad pero la única que se ha logrado es la de todos contra el Gobierno de la Junta. Han insultado, se han enfrentado han faltado el respeto a todos los sectores y de nosotros han escuchado solo propuestas", ha incidido el líder de los socialistas en la Comunidad.

De igual modo, Tudanca ha afirmado que hay ayuntamientos en la comunidad autónoma gobernados por el PSOE que "han dado más ayudas a los sectores afectados que toda la Junta de Castilla y León".

"Esta comunidad autónoma no puede depender más del capricho del señor Igea y del señor Mañueco. No les importa la salud y lo único que pretendía adelantando el toque de queda era vulnerar los derechos y libertades de los castellanoleoneses y tapar su incompetencia", ha lamentado.

Por último, Tudanca ha subrayado que la obligación del PSOE de Castilla y León sigue siendo "darle esperanza los castellanoleoneses" demostrando que se pueden hacer las cosas sobre el consenso y la igualdad y que se puede hacer porque son "un partido fuerte".