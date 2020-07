Tudanca pide a la Junta que dimita si no sabe hacer las cuentas y deje paso al PSOE para que gobierne

VALLADOLID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha aclarado este lunes a los responsables de la Junta de Castilla y León que el pacto no es un fin en sí mismo ni un escudo detrás del que esconderse y ha retado a los integrantes del Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos a dimitir si no saben hacer los presupuestos.

"Si quieren que hagamos los presupuestos que dimitan y ya gobernamos nosotros", ha sentenciado el secretario regional del PSOE que ha afeado que se haya tenido que enterar por los medios de comunicación y tras la publicación de una nota de prensa de que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, iba a mandar una carta para que el PSOE designe un interlocutor para elaborar el proyecto de presupuestos de la Comunidad, en lo que ha considerado una estrategia para "salir del paso de pacto en pacto hasta la derrota final".

Tudanca ha asegurado que la Junta sabe que tanto la portavoz de Hacienda de Grupo Socialista, Rosa Rubio, como el coordinador del área, José Francisco Martín, están en las Cortes para retar el Ejecutivo a llamar a los integrantes del PSOE "cuando quiera" si bien ha recordado que ya tiene tarea sobre la mesa para cumplir los acuerdos alcanzados en Castilla y León, como la aplicación de las 35 horas semanales en la Función Pública, la carrera profesional, los acuerdos suscritos en el seno del Diálogo Social o el Pacto por la Reconstrucción de la Comunidad.

El socialista ha tirado de ironía también para preguntarse por el motivo por el que la Junta quiere elaborar ahora los presupuestos de la Comunidad cuando en 2019 y en 2020 argumentaba que era imposible porque carecía de datos, como el déficit público.

"¿Ahora sí los tienen o quieren seguir enredando con el consenso y el acuerdo para seguir incumpliendo?", se ha preguntado Tudanca que ha asegurado tener la sensación de que en 2019 y en 2020 no hubo presupuestos porque la Junta no quiso para añadir que ahora apelan al pacto con la oposición porque tampoco quiere elaborar las cuentas.

"Si no saben, no pueden o no quieren que dejen al PSOE que sí sabe, sí quiere y sí puede", ha reivindicado Tudanca en un llamamiento al Gobierno autonómico a dejar de esconderse detrás de los acuerdos "sin tomar ninguna decisión" mientras se dedica a "hacer purgas" en la Consejería de Empleo para "colocar a los suyos" mientras los afectados por los ERTE esperan las ayudas autonómicas. "Para eso con nosotros que no cuenten", ha sentenciado el socialista, que ha insistido en su exigencia a los responsables de la Junta para que se pongan a trabajar y hablar después de lo demás.