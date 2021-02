Tudanca pide a Mañueco que salga de la cueva porque el circo de CyL "no tiene gracia"

VALLADOLID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, ha acusado este viernes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de haberle mentido, al igual que hizo con los alcaldes o con los presidentes de diputación con medidas como el adelanto del toque de queda a las 20.00 horas decretado desde el 16 de enero.

Asimismo, ha pedido al presidente de la Junta que "salga de la cueva, que es difícil", ha asumido, y haga frente al "panorama desolador" y al "drama" de la tercera ola del coronavirus en Castilla y León, a la que ha situado en el primer puesto en contagios y fallecidos.

Tudanca ha acusado al Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos de haber convertido a Castilla y León con sus contradicciones en los argumentos y en las medidas de lucha contra el coronavirus en un circo que, según ha advertido, "no tiene ninguna gracia". "Yo he visto cosas que vosotros no creeríais", ha ironizado parafraseando la película Blade Runner con una referencia expresa al argumento del "ocaso" para adelantar el toque de queda a las 20.00 horas.

Por otro lado, el portavoz del Grupo Socialista ha acusado a Fernández Mañueco de haber acudido este viernes a las Cortes con "piel de cordero" y como un "mesiánico impostado" y con el único objetivo de hacer oposición al Gobierno de la nación pero sin hacer "ni un ápice de autocrítica" tras haber destruido "todos los puentes" y de haber "quebrado las instituciones".

