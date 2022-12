Tudanca: "El PP no tiene candidatos porque no tiene nada que ofrecer"

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha achacado hoy a la "falta de proyecto" la ausencia de candidatos del PP a las grandes Alcaldías de la Comunidad, al tiempo que ha confrontado el sistema de primarias de su partido, para "hacer mejor democracia", frente al de los 'populares' "que acaban en los juzgados imputados por corrupción".

"A pesar de lo que le hemos escuchado a su número dos --en referencia a Francisco Vázquez--, iban a tener los candidatos en agosto, les iban a tener en septiembre. Luego los iban a tener en octubre y más tarde en noviembre. Bueno, estamos a 19 de diciembre y el Partido Popular ni siquiera tiene candidatos en los grandes municipios de esta Comunidad y quien no tiene candidatos es que no tiene proyecto ni nada que ofrecer. Lo único que va a confrontar son proyectos de poder y desde luego creo que eso no es bueno para Castilla y León", ha argumentado el dirigente socialista durante su comparecencia en prensa.

En declaraciones recogidas por Europa Press poco después de presidir el Plenario de la Comisión Ejecutiva Autonómica (CEA) del PSOE de Castilla y León, Tudanca ha valorado que su partido haya cerrado el proceso orgánico con la elección de los candidatos a las Alcaldías de municipios de más de 20.000 habitantes.

"Hoy el Partido Socialista tiene un proyecto unido, fuerte, sólido con candidatos solventes, comprometidos", ha analizado para poner como ejemplo el proceso de primarias en Salamanca que ha concluido con la designación de José Luis Mateos, calificado de "absolutamente ejemplar en cuanto al debate, en cuanto a la transparencia, en cuanto a la democracia" y también, y "en contraposición" con el Partido Popular, en cuanto a la "decencia".

"Nosotros celebramos primarias para hacer mejor y más democracia. El Partido Popular hace primarias para acabar en los juzgados imputado por corrupción. Esta es la realidad, no sólo para acabar con un presidente provincial y con el partido a nivel nacional imputado por corrupción, por las primarias que sirvieron para elegir al señor Mañueco como candidato, sino para demostrar que el Partido Popular en materia de corrupción no tiene propósito de enmienda", ha ahondado.

Al hilo de este argumento, el líder de los socialistas de Castilla y León ha afeado a Mañueco por "homenajear" y "entregar una placa" al presidente del Partido Popular de Salamanca, Javier Iglesias, "destituido recientemente por estar imputado por corrupción". "Este es el señor Mañueco y su proyecto para Castilla y León", ha apostillado.

Argumentos que han servido a Tudanca para confrontar el proyecto 'popular' con el "sólido, solvente" del PSCyL con unos candidatos "comprometidos y limpios".