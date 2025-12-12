Tudanca (PSOE) defiende que "no bastan las palabras" sino "escuchar a las feministas y proteger siempre a las víctimas"

VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El senador y exsecretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha defendido este viernes, en un mensaje en la red social 'X' en plena crisis socialista por las denuncias por acoso en el seno del partido, que "no bastan las palabras" sino que se trata de una cuestión "de ética, de los principios básicos del PSOE", de "puro feminismo, escuchar a las feministas con humildad y convicción".

Todo ello lo ha señalado Tudanca en un mensaje publicado en la red social aunque sin hacer referencia a un caso en concreto, horas después de que haya dimitido el hasta ahora senador socialista por Valladolid Javier Izquierdo.

"Hoy no bastan palabras. No es una cuestión de discursos ni de intereses electorales. Es una cuestión de ética, de los principios básicos del PSOE", ha aseverado.

Así, ha apostado por el "puro feminismo", "escuchar a las feministas con humildad y convicción", "proteger siempre a las víctimas y actuar hasta el final".

Cabe recordar que Luis Tudanca, secretario general del PSOECyL hasta enero de 2025, compartió bancada política con Javier Izquierdo tanto en las Cortes de Castilla y León entre 2015 y 2018 como en el Senado en los últimos meses.