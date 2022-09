Tudanca respalda rebajas fiscales a rentas bajas pero no "regalos a los ricos"

VALLADOLID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado que respalda que se pongan en marcha rebajas fiscales siempre que beneficien a las rentas más bajas, al tiempo que ha defendido que no apoyará "regalos a los ricos", por lo que ha reclamado que esta decisión no puede no tenerse en cuenta en el modelo de Financiación Autonómica.

Ante los anuncios de diferentes autonomías sobre rebajas en el IRPF o la eliminación del impuesto de Patrimonio Tudanca ha insistido en que el debate no se centra tanto en "subir o bajar impuestos" sino en "a quien se le suben o se le bajan". "No es lo mismo es lo mismo bajar el IRPF a las rentas más bajas, que es lo que ha sucedido en Valencia, o perdonar impuestos a los más ricos que es lo que se ha hecho en Castilla y León con la eliminación de Sucesiones y Donaciones", ha explicado.

En cuanto al anuncio del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco de rebajar el IRPF en Castilla y León, Tudanca ha asegurado que "no le parece mal" pero le parece "irrisorio", ya que, según sus cálculos, supondría un beneficio fiscal de 35 euros a cada contribuyente mientras que se "perdona" 133 millones de euros a "los que les sobran" con la supresión de Sucesiones y Donaciones.

