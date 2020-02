Tudanca ve "dramático" que quienes acusaban de romper España por el cupo vasco lo lleven "en su programa de coalición"

Publicado 24/02/2020 20:01:05 CET

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha acusado hoy de "falta de credibilidad" al Gobierno regional tras echarles en cara la defensa del cupo vasco firmada por PP y Ciudadanos dentro del pacto de coalición con el que concurrirán a las eleciones autonómicas del 5 de abril. "Nos acusaban de romper España y ahora son ellos los que defienden el cupo vasco o la anexión de Treviño. Sería risible si no fuera tan dramático", ha apostillado el dirigente socialista.

Tudanca ha lamentado que la "inestabilidad" que, a su juicio, las dos formaciones viven a nivel nacional, se haya trasladado a la Junta de Castilla y León. Una situación que, ha continuado, se traduce en una "inacción absoluta". "La única medida que ha puesto en marcha el Gobierno de derechas es la supresión del impuesto de Donaciones y Sucesiones que favorece a los más ricos; pero mientras siguen poniendo freno a iniciativas socialistas que tienen que ver con la gratuidad de libros de texto, la apertura de comedores escolares, un programa de retorno de talento, la bajada de tasas universitarias, la modificación de la ley del juego, una ley derechos para personas LGTBi o un suelo social comunitario", ha recordado.

El dirigente socialista, que ha intervenido después de la reunión en Valladolid de la Comisión Ejecutiva Autonómica (CEA) del PSOE, recuerda que todas estas iniciativas podrían "transformar" la Comunidad algo que, ha incidido, demandaron los ciudadanos en los últimos comicios pero que ha sido rechazadas por una derecha "incapaz", "dividida", que genera "inestabilidad" y que adolece de "credibilidad".

Ejemplo de ello, ha continuado en declaraciones recogidas por Europa Press, son los movimientos de coalición del PP y Cs en el País Vasco. "Después de, ¡oh sorpresa! colocarnos al señor Maroto como senador autonómico, vemos hoy como firman un documento en el que defienden efusivamente el cupo vasco. Si no fuera por las veces que hemos visto a la derecha de esta comunicad utilizar el cupo vasco o la anexión del Condado de Treviño para acusar el PSOE de romper España, sería risible, pero no... es dramático", ha apostillado.

Para Tudanca es "dramática" la capacidad que tienen de hacer todo lo que esté "en la mano" de estos dos partidos para "mercadear instituciones" y mantenerse "en el poder". Con una diferencia, ha aclarado el dirigente socialista. "En País Vasco sus dirigentes han mantenido su dignidad y orgullo, con como Mañueco que dejó sin rechistar que desde Madrid intervinieran la Comunidad para decidir con quién negociar y qué consejeros había que poner con tal de ocupar poder", ha espetado.

De ahí que haya lamentado que el actual jefe del Ejecutivo autonómico ocupe poder, pero que Castilla y León no tenga presidente cuando la Comunidad se juega "tantas cosas".

DESPOBLACIÓN.

Tudanca ha afeado que el Gobierno de coalición en Castilla y León después de nueve meses se reestructure porque no saben quién lleva las políticas del reto demográfico. "¿Nos podemos permitir más tiempo?", ha reflexionado.

En este punto ha ironizado es que lo que sí se sabe del reto democrático es que los jóvenes deben tener la "oportunidad" de irse de la Comunidad. "Ya volverán, dicen. Pero de lo que no se enteran es de que no vuelven por culpa de sus políticas. Me da igual quién tenga las competencias de estas políticas, de sus juegos de trileros y de poder entre PP y Cs, lo que me preocupan es que no tomen ninguna medida", ha continuado para recordar que todavía están esperando el grupo de trabajo que forma parte del programa de Gobierno pactado entre 'populares' y Ciudadanos.

IGEA

Por otra parte, no ha querido entrar a valorar la situación del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, sobre si presentará su candidatura a la Presidencia de Ciudadanos. "Lo que sí me preocupa", ha incidido, "es la inestabilidad que esto genera en un Gobierno como el de Castilla y León que está paralizado", ha resumido.

Por último, Tudanca ha avanzado que la Comisión Ejecutiva Autonómica (CEA) del PSOE ha ratificado la designación de los nombramientos de los coordinadores en el Congreso, Esther Peña y David Serrada, diputados por Burgos y Salamanca; y en el Senado, Francisco Díaz y Rosa Aldea, senador por la Comunidad y senadora por Palencia. Además, ha avanzado que el Comité Autonómico del partido se celebrará el próximo 7 de marzo.